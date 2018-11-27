Проект «Открытая Азия онлайн» передадут в хорошие руки по итогам конкурса

Офис Интерньюс в Казахстане объявляет конкурс на передачу в собственность сайта «Открытая Азия онлайн», размещенного на домене theopenasia.net.

Проект запущен Представительством Интерньюс в Центральной Азии в 2015 году, и за это время на портал заглянуло больше 1 млн 200 тысяч уникальных посетителей, а страница «Открытой Азии онлайн» в Facebook набрала 7 тысяч 150 подписчиков.

Языки проекта: основной – русский, часть материалов переводится на казахский, кыргызский, таджикский и узбекский.

В качестве кандидатов рассматриваются негосударственные СМИ, НПО, продакшн-студии и университеты с факультетами журналистики из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, которые:

зарегистрированы как юридическое лицо;

следуют журналистской этике;

имеют опыт производства мультимедиаконтента или желание этому научиться;

имеют опыт поиска источников финансирования и монетизации;

вдохновлены проектом и мотивированы на то, чтобы развивать его дальше.

Победителю конкурса Представительство Интерньюс в Центральной Азии предоставит финансовую поддержку проекта в течение 13-15 месяцев .

Средства гранта предусматривают следующие статьи расходов:

– техподдержка в виде оборудования;

– цифровая поддержка (установка системы безопасности);

– оплата домена и хостинга на срок гранта;

– зарплата сотрудников, которые будут работать над контентом.

Условия, которые должен выполнить новый собственник сайта до окончания процесса передачи (за 13-15 месяцев):

создавать уникальные материалы, соответствующие тематике сайта;

освещать чувствительные темы (женское лидерство; жизнь, проблемы и права этнических, религиозных и других меньшинств; люди с ограниченными возможностями и инклюзия; права человека и их нарушения);

проводить расследования и работать с открытыми данными;

использовать мультимедиаинструменты и новые форматы;

привлечь новых посетителей на сайт;

продолжить переводы уникальных материалов на четыре языка – казахский, кыргызский, узбекский, таджикский (гонорарный фонд на оплату переводов предусмотрен грантом);

продолжить работу со СМИ в четырех странах (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), которые являются партнерами сайта;

освещать работу Школы спутникостроения для девушек, открытой партнером проекта в Кыргызстане – изданием Kloop.kg.

До окончания процесса передачи (13-15 месяцев) сотрудники Интерньюс будут оказывать новому собственнику сайта профессионально-менторскую помощь: консультировать его по вопросам журналистики, производства контента, развития сайта, бизнес-процессов и монетизации, проводить для партнера тренинги и вебинары.

Предполагается, что к концу процесса передачи «Открытой Азии онлайн» получатель (СМИ, НПО, продакшн-студия или университет) должен развить проект настолько, чтобы он смог устойчиво существовать и дальше.

Как принять участие в конкурсе?

Написать письмо-обоснование (почему ваша организация должна стать обладателем ресурса theopenasia.net), а также приложить план устойчивого развития и монетизациипроекта.В письме укажите, оставите ли вы портал в существующем виде или же измените концепцию и стратегию развития; если да, то каким образом.Количество знаков для письма-обоснования – от 2 тысяч с пробелами.2. Заполнить заявку. Корректно заполненная заявка – обязательное условие. 3. Отправить заявку, письмо-обоснование и план развития в Интерньюс по адресам: mmikhtayeva@internews.org и zakhmatova@internews.org

до 23.59 по времени Астаны 19 декабря 2018 года.

Прежде чем отправить нам письмо-обоснование, план развития проекта и заявку, убедитесь, что указали в названии этих файлов свою организацию. Например: «Письмо-обоснование_ОАО_название редакции_город_страна» или «Заявка_ОАО_название редакции_город_страна».

В течение 20 дней после сбора заявок с каждым кандидатом будет проведено собеседование.

С вопросами можно обращаться по тел.: +7 (727) 355-95-85, +7 (705) 412-12-29.

Подробнее о проекте смотрите по ссылке:

theopenasia.net