Проект «Открытая Азия онлайн» передадут в хорошие руки по итогам конкурса
Офис Интерньюс в Казахстане объявляет конкурс на передачу в собственность сайта «Открытая Азия онлайн», размещенного на домене theopenasia.net.
Проект запущен Представительством Интерньюс в Центральной Азии в 2015 году, и за это время на портал заглянуло больше 1 млн 200 тысяч уникальных посетителей, а страница «Открытой Азии онлайн» в Facebook набрала 7 тысяч 150 подписчиков.
Языки проекта: основной – русский, часть материалов переводится на казахский, кыргызский, таджикский и узбекский.
В качестве кандидатов рассматриваются негосударственные СМИ, НПО, продакшн-студии и университеты с факультетами журналистики из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, которые:
- зарегистрированы как юридическое лицо;
- следуют журналистской этике;
- имеют опыт производства мультимедиаконтента или желание этому научиться;
- имеют опыт поиска источников финансирования и монетизации;
- вдохновлены проектом и мотивированы на то, чтобы развивать его дальше.
Победителю конкурса Представительство Интерньюс в Центральной Азии предоставит финансовую поддержку проекта в течение 13-15 месяцев.
Средства гранта предусматривают следующие статьи расходов:
– техподдержка в виде оборудования;
– цифровая поддержка (установка системы безопасности);
– оплата домена и хостинга на срок гранта;
– зарплата сотрудников, которые будут работать над контентом.
Условия, которые должен выполнить новый собственник сайта до окончания процесса передачи (за 13-15 месяцев):
- создавать уникальные материалы, соответствующие тематике сайта;
- освещать чувствительные темы (женское лидерство; жизнь, проблемы и права этнических, религиозных и других меньшинств; люди с ограниченными возможностями и инклюзия; права человека и их нарушения);
- проводить расследования и работать с открытыми данными;
- использовать мультимедиаинструменты и новые форматы;
- привлечь новых посетителей на сайт;
- продолжить переводы уникальных материалов на четыре языка – казахский, кыргызский, узбекский, таджикский (гонорарный фонд на оплату переводов предусмотрен грантом);
- продолжить работу со СМИ в четырех странах (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), которые являются партнерами сайта;
- освещать работу Школы спутникостроения для девушек, открытой партнером проекта в Кыргызстане – изданием Kloop.kg.
До окончания процесса передачи (13-15 месяцев) сотрудники Интерньюс будут оказывать новому собственнику сайта профессионально-менторскую помощь: консультировать его по вопросам журналистики, производства контента, развития сайта, бизнес-процессов и монетизации, проводить для партнера тренинги и вебинары.
Предполагается, что к концу процесса передачи «Открытой Азии онлайн» получатель (СМИ, НПО, продакшн-студия или университет) должен развить проект настолько, чтобы он смог устойчиво существовать и дальше.
Как принять участие в конкурсе?
- Написать письмо-обоснование (почему ваша организация должна стать обладателем ресурса theopenasia.net), а также приложить план устойчивого развития и монетизациипроекта.В письме укажите, оставите ли вы портал в существующем виде или же измените концепцию и стратегию развития; если да, то каким образом.Количество знаков для письма-обоснования – от 2 тысяч с пробелами.2. Заполнить заявку. Корректно заполненная заявка – обязательное условие.
3. Отправить заявку, письмо-обоснование и план развития в Интерньюс по адресам: mmikhtayeva@internews.org и zakhmatova@internews.org
до 23.59 по времени Астаны 19 декабря 2018 года.
Прежде чем отправить нам письмо-обоснование, план развития проекта и заявку, убедитесь, что указали в названии этих файлов свою организацию. Например: «Письмо-обоснование_ОАО_название редакции_город_страна» или «Заявка_ОАО_название редакции_город_страна».
В течение 20 дней после сбора заявок с каждым кандидатом будет проведено собеседование.
С вопросами можно обращаться по тел.: +7 (727) 355-95-85, +7 (705) 412-12-29.
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