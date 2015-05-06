Проект по измерению телевизионной аудитории стартует в Кыргызстане

Медиаиндустрия в КР в ожидании прорыва в связи с внедрением электронной системы измерения телевизионной аудитории в стране.

Ассоциация «Индустриальный медиакомитет» провела 31 января презентацию победителя тендера на проведение пиплметрии в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде консорциума Nielsen Admosphere – INTEGRAS (Чехия – Великобритания).

Это крупнейшая в мире компания по измерению телеаудитории, работающая в 80 странах мира. Предоставляемая панель измерений позволит улучшить телевизионный рынок рекламы и производить более качественный продукт.

На протяжении последних восьми лет возможности проведения измерения телеаудитории обсуждались на разных встречах участников медиарынка. В результате в 2018 году создан «Индустриальный медиакомитет», частная инициатива представителей отечественного медиарынка, которые объединились в ассоциацию для внедрения пиплметрии в Кыргызстане.

Представители компании Nielsen Admosphere – INTEGRAS отметили, что полученные данные позволят участникам рынка лучше понять особенности контента на отечественном ТВ. Представлены прозрачная методология проведения замеров и реальная структура измерения среди населения.

Чем важно внедрение пиплметрии для рынка?

В общем, это необходимое условие для справедливого развития телевизионного рынка и получения новых инвестиций на медиарынке.

Телеканалы получат прозрачные, достоверные данные исследований для монетизации ТВ-рекламы, а также сведения, позволяющие детально анализировать поведение зрителей для лучшего понимания и планирования контента.

Медийные агентства получают доступ к данным для сложного или детального планирования телевизионных кампаний, анализа их результатов.

Рекламодатели могут пользоваться достоверными результатами исследования смотрибельности их рекламы на ТВ, что сопоставимо с адекватными показателями на развитом рынке.

Основные параметры проведения замеров

Проект будет проводиться специально обученными Nielsen Admosphere –INTEGRAS сотрудниками.

Измерение будет проводиться с подключением специальной панели к 250 частным домохозяйствам в трех крупных городах страны – Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде.

Будет проводиться ежедневный непрерывный замер с помощью пиплметров для точной репрезентативности и прогнозирования аудитории телесмотрения.

Пиплметры устанавливаются в отобранных домохозяйствах. С их помощью регистрируется просмотр всех членов домохозяйства от четырех лет. Срок проекта с 2019 по 2024 годы.

Пиплметр (ТВ-метр) – это прибор, который фиксирует телесмотрение каждого члена домохозяйства. Пиплметры устанавливаются на все работающие телевизоры домохозяйства. Каждый участник панели регистрирует момент начала и окончания просмотра телевидения. Пиплметр ежесуточно передает информацию по каналам связи (GSM, Интернет) о том, какие программы и в какое время просматривались каждым участником исследования.

На основании данных, собираемых при помощи указанной технологии, формируются такие статистические показатели, как, например, рейтинг и доля эфирного события телеканала.

Можно также проанализировать социально-демографический профиль аудитории.

Сведения, полученные в ходе исследования, необходимы телеканалам, рекламным агентствам и рекламодателям, а также продавцам рекламного времени телевидения.

На основании данных об аудитории телевидения телеканалы формируют сетку вещания, производят закупку телепрограмм, планирование вещания, развитие сети вещания и т. п.

Рекламодатели и рекламные агентства планируют размещение рекламы, проводят оценку эффективности рекламных кампаний на телевидении, покупку рекламных возможностей.

Продавцы рекламного времени с помощью данных проекта принимают решения о покупке рекламного времени на телеканалах, продают рекламные возможности рекламодателям, агентствам, управляют размещением рекламы.

Кто будет иметь доступ к результатам измерения?

Председатель ассоциации «Индустриальный медиакомитет» Айдер Бекиров заявил, что услуга измерения дорогая и задача комитета в том, чтобы консолидировать рынок.

Члены ИМК будут иметь возможность до 1 сентября 2019 года получить первые результаты замеров. Стоимость для них будет сравнительно ниже, чем у других. А цена зависит от того, какое число участников наберется до 1 марта текущего года в составе ассоциации «Индустриальный медиакомитет».

Фото internews.kg