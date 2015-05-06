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Проект по измерению телевизионной аудитории стартует в Кыргызстане

5 февраля 19
Теги: Nielsen Admosphere – INTEGRASИндустриальный медиакомитетпиплметрия

 

Медиаиндустрия в КР в ожидании прорыва в связи с внедрением электронной системы измерения телевизионной аудитории в стране.

Ассоциация «Индустриальный медиакомитет» провела 31 января презентацию победителя тендера на проведение пиплметрии в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде консорциума Nielsen Admosphere – INTEGRAS (Чехия – Великобритания).

Это крупнейшая в мире компания по измерению телеаудитории, работающая в 80 странах мира. Предоставляемая панель измерений позволит улучшить телевизионный рынок рекламы и производить более качественный продукт.

На протяжении последних восьми лет возможности проведения измерения телеаудитории обсуждались на разных встречах участников медиарынка. В результате в 2018 году создан «Индустриальный медиакомитет», частная инициатива представителей отечественного медиарынка, которые объединились в ассоциацию для внедрения пиплметрии в Кыргызстане.

Вице-президент правления компании Nielsen Admosphere Майкл Джордан

 

Представители компании Nielsen Admosphere – INTEGRAS отметили, что полученные данные позволят участникам рынка лучше понять особенности контента на отечественном ТВ. Представлены прозрачная методология проведения замеров и реальная структура измерения среди населения.

Чем важно внедрение пиплметрии для рынка?

В общем, это необходимое условие для справедливого развития телевизионного рынка и получения новых инвестиций на медиарынке.

Телеканалы получат прозрачные, достоверные данные исследований для монетизации ТВ-рекламы, а также сведения, позволяющие детально анализировать поведение зрителей для лучшего понимания и планирования контента.

Медийные агентства получают доступ к данным для сложного или детального планирования телевизионных кампаний, анализа их результатов.

Рекламодатели могут пользоваться достоверными результатами исследования смотрибельности их рекламы на ТВ, что сопоставимо с адекватными показателями на развитом рынке.

Директор проекта по измерению телевизионной аудитории (ТАМ) Дэвид Сатрански (Nielsen Admosphere) 

 

Основные параметры проведения замеров

Проект будет проводиться специально обученными Nielsen Admosphere –INTEGRAS сотрудниками.

Измерение будет проводиться с подключением специальной панели к 250 частным домохозяйствам в трех крупных городах страны – Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде.

Будет проводиться ежедневный непрерывный замер с помощью пиплметров для точной репрезентативности и прогнозирования аудитории телесмотрения.

Пиплметры устанавливаются в отобранных домохозяйствах. С их помощью регистрируется просмотр всех членов домохозяйства от четырех лет. Срок проекта с 2019 по 2024 годы.

Пиплметр (ТВ-метр) – это прибор, который фиксирует телесмотрение каждого члена домохозяйства. Пиплметры устанавливаются на все работающие телевизоры домохозяйства.

Каждый участник панели регистрирует момент начала и окончания просмотра телевидения. Пиплметр ежесуточно передает информацию по каналам связи (GSM, Интернет) о том, какие программы и в какое время просматривались каждым участником исследования.

На основании данных, собираемых при помощи указанной технологии, формируются такие статистические показатели, как, например, рейтинг и доля эфирного события телеканала.

Можно также проанализировать социально-демографический профиль аудитории.

Сведения, полученные в ходе исследования, необходимы телеканалам, рекламным агентствам и рекламодателям, а также продавцам рекламного времени телевидения.

На основании данных об аудитории телевидения телеканалы формируют сетку вещания, производят закупку телепрограмм, планирование вещания, развитие сети вещания и т. п.

Рекламодатели и рекламные агентства планируют размещение рекламы, проводят оценку эффективности рекламных кампаний на телевидении, покупку рекламных возможностей.

Продавцы рекламного времени с помощью данных проекта принимают решения о покупке рекламного времени на телеканалах, продают рекламные возможности рекламодателям, агентствам, управляют размещением рекламы.

Кто будет иметь доступ к результатам измерения?

Айдер Бекиров (в центре) рассказывает о преимуществах членов Индустриального медиакомитета.

 

Председатель ассоциации «Индустриальный медиакомитет» Айдер Бекиров заявил, что услуга измерения дорогая и задача комитета в том, чтобы консолидировать рынок.

Члены ИМК будут иметь возможность до 1 сентября 2019 года получить первые результаты замеров. Стоимость для них будет сравнительно ниже, чем у других. А цена зависит от того, какое число участников наберется до 1 марта текущего года в составе ассоциации «Индустриальный медиакомитет».

Фото internews.kg 

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