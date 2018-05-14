Проект по содействию стабильности и миру в Центральной Азии презентовали в Бишкеке

Региональный проект «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии посредством повышения медиаграмотности, эффективного освещения и регионального сотрудничества», финансируемый Европейским союзом и реализуемый Интерньюс, запущен с апреля – мая 2018 года.

Презентация проекта прошла 10-11 мая в Душанбе и Бишкеке, а 14-15 мая проходит в Астане и Алматы.

Региональный программный менеджер Тимур Оганов из бишкекского офиса заявил, что проект нацелен на поддержку национальных и региональных инициатив, способствующих предотвращению радикализации в Центральной Азии. Он продлится 18 месяцев, а общий бюджет для пяти стран региона составляет 3 млн евро.

В рамках проекта намечен план мероприятий и тренингов, которые помогут повысить потенциал журналистов, гражданских активистов и медиаспециалистов в производстве качественного медиаконтента. Проект также нацелен на повышение уровня критического медиапотребления представителей неправительственных организаций, принимающих решения и обычных граждан.

Шарлотт Адриэн, глава отдела по сотрудничеству Представительства Европейского союза в КР:

— Европейский союз решил поддержать проект, поскольку мы понимаем, что необходима качественная журналистика, чтобы информировать граждан о происходящем.

По ее словам, программа нацелена на развитие потенциала гражданских организаций и повышение медиаграмотности населения. В целом ожидается улучшение освещения вопросов обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии.

Манана Асламазян, заместитель директора Представительства Интерньюс в КР:

— Роль медиа становится невероятно важной и определяющей в безмерном потоке информации. Журналисты должны писать так, чтобы люди получали достоверную, объективную, максимально полную информацию. Граждане же должны научиться критически относиться к той информации, которую они получают, не стать жертвой дезинформации и фальшивых данных. Поэтому необходимы критическое мышление, медиаобразование.

По ее данным, умение получать и сравнивать информацию из нескольких источников становится критически важным, и начинать обучать этому надо детей в школах. Их необходимо научить правильно воспринимать информацию, уметь ее анализировать, применять в соответствии со своей собственной жизнью.

Тимур Оганов сообщил участникам презентации, что до начала мероприятий запланировано проведение регионального исследования информационной среды для выявления причин проявления симпатии к идеям экстремизма, соответствующих платформ, используемых террористическими группами для распространения информации. По результатам данного исследования с экспертами стран Центральной Азии будет разрабатываться методология противодействия.

По программе повышения потенциала вместе с партнерами запланировано проведение ТОТ для журналистов и руководителей пресс-служб государственных структур, курсов по вопросам правильного освещения борьбы с радикализацией. Также запланированы инновационные лаборатории для журналистов, гражданских активистов по поддержанию высоких стандартов при освещении вопросов стабильности с участием экспертов по вопросам противодействия радикализму и экстремизму.

Кроме того, на конкурсной основе будут выделяться гранты на создание 12 медийных проектов на тему содействия стабильности и миру в Центральной Азии. Также намечено провести 10 медиатуров для редакций и журналистов, а также консультации по использованию мессенджеров.

Интерньюс также планирует провести 15-месячную кампанию для активных граждан и журналистов с целью продвижения ценностей мира и толерантности. Запланировано проведение двух региональных форумов с участием местных и международных экспертов.

Региональный консультант по журналистике Ирина Чистякова рассказала о важности критического медиапотребления и провела интерактивный опрос участников презентации по источникам информации и оценке степени медиаграмотности населения в Кыргызстане и Центральной Азии.