Программа «Азия» на телеканале «Настоящее время» готовится в Бишкеке

С начала 2018 года корреспонденты региональной программы «Азия» на телеканале «Настоящее время» начали работу в бишкекском офисе радио «Азаттык».

Ранее программа выходила из Праги (Чехия), но при этом корреспонденты работали в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане.

Подробности рассказал ведущий программы Шавкат Тургаев. Смотрите видео ниже.

Телеканал «Настоящее время» ищет продюсера мультимедиапроектов для работы в бишкекской команде. Мультимедиапродюсер помогает старшему продюсеру в поиске и создании контента для ТВ-трансляции канала «Настоящее время» и связанных с ним веб-сайтов и социальных сетей.

Подробнее о требованиях к профессиональному опыту и обязанностях читайте здесь:

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