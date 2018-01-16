Программа финансовой поддержки журналистских проектов в несвободных странах

Проект Press Start финансирует журналистов в государствах с ограниченной свободой СМИ и создан в помощь журналистам справиться с трудностями в странах со строгими режимами.

Cписок несвободных государств можно посмотреть на сайте международной организации Freedom House.

Для подачи заявки необходимо иметь как минимум три года опыта работы в медиаресурсах своей страны, работы над темами общественной значимости: политика, права человека, социальные проблемы (гендерное равенство, права меньшинств и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией), здоровье, окружающая среда.

Заявки принимаются на финансирование традиционных историй для печати или серии историй, фотоэссе, мультимедийных проектов, репортажей, влиятельных блогов.

Проект открыт для сотрудничества с журналистами, имеющими опыт ведения журналистских расследований и в данный момент занимающимися поиском финансирования новых.

Ожидаются заявки на английском языке. Если такая возможность полностью отсутствует, рассматриваются заявки на русском, французском и испанском языках.

Фрилансеры, так же как и штатные журналисты, могут подавать свои заявки. Главное, чтобы сотрудничество базировалось на независимых медиа.

Источник: www.pressstart.org/