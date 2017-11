Программа Колумбийского университета по правам человека

Институт изучения прав человека (Institute for the Study of Human Rights, ISHR) принимает заявки от представителей НПО и журналистов из стран с низким уровнем доходов на участие в программе Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) по защите прав человека (Human Rights Advocates Program, HRAP).

Пятимесячная программа начнется во второй половине августа и продлится до середины декабря 2018 года. Она использует ресурсы Колумбийского университета и таких международных организаций, как Human Rights Watch и WITNESS.

На тренингах, семинарах, занятиях в Колумбийском университете и встречах с политиками и потенциальными спонсорами участники поделятся своим опытом, критически осмыслят стратегии своей работы и начнут планировать будущие кампании.

HRAP создана для юристов, журналистов, врачей, учителей, социальных работников, общественных организаторов, гражданских активистов, работающих с НПО по вопросам, включая сексуальное и гендерное насилие, права меньшинств, ЛГБТ, трудовые права, миграцию, социальную изоляцию, экологическую справедливость, права инвалидов и корпоративную социальную ответственность.

ISHR делает все возможное для предоставления участникам программы полного финансирования и оплаты программы, транспортных расходов и жилья. Также предоставляется стипендия для покрытия основных расходов.

Заявки принимаются до 31 января 2018 года.

Полную информацию о подаче заявки можно получить на сайте института на английском языке.

Источник: ijnet.org