Программа Media Co-op для ТВ, продакшн-студий и онлайн-журналистов финансирует поездку в США

Посольство США в Кыргызстане объявляет о дополнительном приеме заявок на участие в программе совместных телевизионных и мультимедийных проектов Media Co—op – 2018, которая проводится в сотрудничестве с телекомпаниями, продакшн-студиями и онлайн-службами республики.

Программа Media Co-op предоставляет возможность производителям видео- и мультимедиаконтента страны отправить творческую группу, состоящую из журналиста и оператора, в США на срок до двух недель с целью выпуска документального фильма, оригинального телеочерка (или серии таковых) и/или новостных сюжетов на совместно запланированные темы.

Журналисты должны владеть английским языком на профессиональном уровне.

Программа Media Co-op помогает организовать встречи с официальными лицами, представителями академических кругов, частного сектора или гражданского общества США, являющимися экспертами по выбранной теме.

Журналисты получают возможность глубже раскрыть изучаемую тему и понять политический, экономический и культурный контексты происходящих процессов и принимаемых в данной сфере решений.

Консультационные встречи с представителями Посольства США по заполнению и подаче заявок на участие в конкурсе состоятся:

— 18 мая в 15.30 в Американском центре по адресу: г. Бишкек, ул. Огонбаева, 242, библиотека им. К.Баялинова (бывшая Чернышевка);

— 19 мая в 13.00 в Американском центре по адресу: г. Ош, ул. Курманджан датки, 271, областная библиотека им. Т.Сатылганова.