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Программа «Перспективы» принимает заявки на участие в трансграничном проекте «Asia-mix: вопросы воды»

25 февраля 19
Теги: Программа "Перспективы"Трансграничная журналистикаЦентральная Азия

Проект будет полезен журналистам, заинтересованным в освещении трансграничных вопросов, связанных со странами Центральной Азии.

Например:

  • расходование водных ресурсов, проблемы ирригации и энергетики;
  • изучение последствий изменений климата, вопросы Арала;
  • экологические проекты EBDR,реализуемые в регионе и связанные с использованием водных ресурсов.

В программе мастер-классы для тренировки базовых журналистских навыков по освещению событий в стандартах глобальных медиа и практических упражнений, которые участники будут выполнять в международных командах совместно с выпускниками программы «Перспективы» и под наставничеством ее опытных менторов.

Также по необходимости участники смогут совершить краткосрочную (один-три дня) исследовательскую поездку внутри Центральноазиатского региона.   

Участие в программе бесплатное.

Организаторы оплачивают иногородним участникам проезд, проживание в гостинице, питание на дни проекта и компенсируют согласованные расходы на исследовательские поездки.

Место проведения программы – Алматы.

Даты программы:

  • Дистанционная подготовка18-31 марта. Дистанционная работа в командах по три-четыре человека совместно с выпускниками программы «Перспективы» из Центральноазиатского региона при поддержке опытных менторов, в том числе планирование и подготовка к практическим упражнениям в регионе и исследовательским поездкам. 
  • Мастер-классы3-6 апреля (Алматы). Четырехдневный интенсив в одном из регионов Центральной Азии: мастер-классы на развитие навыков освещения событий в стандартах глобальных медиа – написание новостей, работа с источниками, техники интервьюирования и др.
  • Встреча команд7 апреля (Алматы). Общая встреча всех участников программы для обсуждения проектов и детального планирования поездок: участники мастер-классов, выпускники программы «Перспективы» и менторы.
  • Поездки8-10 апреля. Краткосрочные (один-три дня) командные исследовательские поездки внутри региона для выполнения практических заданий, в том числе для осмотра объектов и территорий, интервьюирования экспертов.
  • Дистанционное завершение10-30 апреля. Выделяется на дистанционную доработку командных трансграничных проектов в сопровождении менторов программы «Перспективы» и при заинтересованности участников и редакций, организации публикации материалов.

Даты и место проведения указаны предварительно.

Заявки

Желающим принять участие в программе необходимо до 3 марта 2019 года (включительно) подать онлайн-заявку на участие.  

Кликните для начала заполнения заявки здесь. 

В заявке кандидатам нужно описать идею материала, над которым они хотели бы поработать во время участия в программе, заполнить вопросы анкеты об опыте работы и предоставить свои материалы (желательно на близкие к заявленной тематике), опубликованные или вышедшие в эфир за последние 12 месяцев.

Отбор

Для подачи заявки на участие приглашаются начинающие и развивающие карьеру журналисты и фрилансеры из России, Восточной Европы, стран Балтии, Кавказа и Центральной Азии, которые ранее не принимали участие в проектах программы «Перспективы», с опытом работы в журналистике 3-17 лет.

Суммарный опыт работы не должен превышать 25 лет.

Основной рабочий язык и язык публикаций – русский.

О результатах рассмотрения заявок кандидаты будут уведомлены по электронной почте 11 марта 2019 года до 21.00 (мск). 

Организаторы программы не комментируют результаты отбора.

Источник: www.perspektivy.media,

perspektivy.media

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