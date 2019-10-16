Программа «Перспективы» принимает заявки на участие в трансграничном проекте «Центральная Азия – микс»

Проект будет полезен журналистам, заинтересованным в профессиональном развитии: получении навыков работы в стандартах агентства «Рейтер» и других глобальных медиа, расширении географии своей экспертизы и контактов в странах Центральной Азии.

Программа состоит из:

мастер-классов для тренировки базовых журналистских навыков по освещению региональных событий в стандартах глобальных медиа;

практических упражнений, которые участники будут выполнять в международных командах совместно с выпускниками программы «Перспективы» и под наставничеством опытных менторов.

Также по необходимости участники смогут совершить краткосрочную (один-три дня) исследовательскую поездку внутри Центральноазиатского региона.

Участие в программе бесплатное.

Организаторы обеспечивают иногородним участникам проезд, проживание в гостинице, питание на дни проекта и компенсируют согласованные расходы на исследовательские поездки.

Крайний срок приема заявок – 31 октября 2019 года включительно.

Место проведения программы – Алматы.

Даты программы:

Дистанционная подготовка . 6-20 ноября – дистанционная работа в командах по три-четыре человека совместно с выпускниками программы «Перспективы» из региона и с поддержкой опытных менторов. Также планирование и подготовка к практическим упражнениям в регионе и исследовательским поездкам.

. – дистанционная работа в командах по три-четыре человека совместно с выпускниками программы «Перспективы» из региона и с поддержкой опытных менторов. Также планирование и подготовка к практическим упражнениям в регионе и исследовательским поездкам. Мастер-классы . 20-23 ноября (Алматы) – четырехдневный интенсив – мастер-классы на развитие навыков освещения событий в стандартах глобальных медиа: написание новостей и обзоров, работа с источниками, техники интервьюирования и др.

. (Алматы) – четырехдневный интенсив – мастер-классы на развитие навыков освещения событий в стандартах глобальных медиа: написание новостей и обзоров, работа с источниками, техники интервьюирования и др. Встреча команд . 23 ноября (Алматы) – общая встреча всех участников программы для обсуждения проектов и детального планирования поездок: участники мастер-классов, выпускники программы «Перспективы» и менторы.

. (Алматы) – общая встреча всех участников программы для обсуждения проектов и детального планирования поездок: участники мастер-классов, выпускники программы «Перспективы» и менторы. Поездки . 24-26 ноября – краткосрочные (один-три дня) командные исследовательские поездки внутри региона для выполнения практических упражнений, в том числе для осмотра объектов и территорий, интервьюирования экспертов.

. – краткосрочные (один-три дня) командные исследовательские поездки внутри региона для выполнения практических упражнений, в том числе для осмотра объектов и территорий, интервьюирования экспертов. Дистанционное завершение . С 27 ноября по 10 декабря выделяется на дистанционную доработку командных трансграничных проектов в сопровождении менторов программы «Перспективы». При заинтересованности участников и редакций организация публикации материалов.

Даты и место проведения указаны предварительно.

Желающим принять участие в программе необходимо подать онлайн-заявку здесь.

В заявке кандидатам нужно описать идею материала, над которым они хотели бы поработать во время участия в программе, заполнить вопросы анкеты об опыте работы и предоставить свои материалы, опубликованные или вышедшие в эфир за последние 12 месяцев.

Отбор

Для подачи заявки на участие приглашаются начинающие и развивающие карьеру русскоязычные журналисты и фрилансеры из России, Восточной Европы, государств Балтии, Кавказа и Центральной Азии, которые ранее не принимали участие в проектах программы «Перспективы», с опытом работы в журналистике 3-17 лет. Суммарный опыт работы не должен превышать 25 лет. Основной рабочий язык и язык публикаций – русский.

О результатах рассмотрения заявок кандидаты будут уведомлены по электронной почте 6 ноября 2019 года до 21.00 (МСК). Организаторы программы не комментируют результаты отбора.

Подробнее смотрите на сайте:

www.perspektivy.media/

Источник:

www.perspektivy.media/ru/