Программа по трансграничной журналистике принимает заявки

Программа «Перспективы» при поддержке Robert Bosch Stiftung, Fritt Ord Foundation и Thomson Reuters Foundation проводит очередной сезон менторского проекта «Трансграничная журналистика», в ходе которого журналисты из разных стран смогут совместно работать над проектами.

Журналисты, фрилансеры и блогеры из России, государств Балтии и Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, имеющие от трех до 20 лет опыта работы, могут подать заявки на участие в данной программе.

Кандидатам, успешно прошедшим отбор, предоставят профессиональную менторскую помощь и компенсируют расходы на поездки, необходимые для реализации их журналистского проекта. Программа также оплачивает проезд, проживание и питание во время первой и заключительной двухдневных встреч участников и менторов проекта.

Идея предложенного в заявке журналистского проекта должна касаться тем, значимых для нескольких стран. Открывается возможность создать совместные или индивидуальные проекты, которые могут быть посвящены любой тематике, касающейся международных и межрегиональных аспектов данных регионов. К примеру, темы могут касаться последствий изменения климата, проблем экспорта и импорта продуктов питания, СМИ, гражданского общества и т. д.

Рабочий язык программы – русский.

Заявки принимаются до 1 октября 2017 года.

Более подробную информацию можно найти здесь.