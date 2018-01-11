Программа совместных телевизионных и мультимедийных проектов Media Co-op – 2018

Посольство США в Кыргызской Республике до 12 февраля 2018 года принимает заявки на участие в программе совместных телевизионных и мультимедийных проектов Media Co-op – 2018.

Это программа сотрудничества с телекомпаниями, продакшн-студиями и онлайн-изданиями в Кыргызстане, которая предоставляет возможность производителям видео- и мультимедиаконтента отправить творческую группу, состоящую из журналиста и оператора, в США на срок до двух недель с целью выпуска документального фильма, оригинального телеочерка (либо серии таковых) и/или новостных сюжетов на совместно запланированные темы.

Журналист должен владеть английским языком на профессиональном уровне.

Программа Media Co-op помогает организовать встречи с официальными лицами, представителями академических кругов, частного сектора или гражданского общества США, являющимися экспертами по выбранной теме.

Журналисты получают возможность глубже раскрыть изучаемую тему и понять политический, экономический и культурный контексты происходящих процессов и принимаемых в данной сфере решений.

В 2018 году американская сторона заинтересована в проектах, отражающих сотрудничество между народом и правительствами США и КР, в сфере экономического и демократического развития, а также безопасности.

Творческая группа, отобранная на участие в проекте TV Co-op, получает:

— средства для поездки и подготовки материала в США, включая международный перелет;

— проживание и питание;

— временную медицинскую страховку и покрытие затрат на мелкие производственные расходы.

Вклад со стороны заявителей заключается в производстве и размещении контента с использованием собственного надежно функционирующего оборудования.

СМИ, берущие на себя покрытие расходов на авиабилеты, будут иметь дополнительное преимущество.

Крайний срок приема заявок на участие в программе Media Co-op – 2018 – 08.00 12 февраля 2018 года.

Заявки необходимо отправлять по адресу BishkekPAS@state.gov. В теме письма указать «Media Co-оp – 2018».

Телефоны для справок: 0 (312) 59-73-96 и 59-75-95.

Подробнее смотрите на сайте посольства.