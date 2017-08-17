Программа стажировок Пражского гражданского центра

Пражский гражданский центр в настоящее время принимает заявки на участие в программе стажировок и предоставляет активистам, ученым или экспертам и исследователям аналитических центров, разработчикам методик и стратегий из государственных учреждений, социальным предпринимателям и журналистам возможность получить опыт, знания и связи в ходе стажировки.

Стажировка должна проходить в одной из организаций или учреждений в Центральной либо Восточной Европе. Кандидаты должны предварительно определиться с выбором принимающей организации, связаться с ней и получить предварительное согласие на стажировку, перед тем как подать заявку в Пражский гражданский центр.

Заявки на участие в программе стажировок принимаются от кандидатов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Принимающие организации могут находиться как в вышеупомянутых государствах, так и в Центральной Европе и Балтийских странах (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, Эстония, Латвия и Литва).

Стажировка обычно длится от одного до двух месяцев.

Кандидаты могут подать заявку на получение гранта размером от 3 000 до 4 000 евро. Часть гранта (1 000 евро) получит принимающая организация, из этих денег также покроются расходы на наставников для стажера. Оставшиеся деньги (точная сумма зависит от продолжительности стажировки) покроют расходы на проживание, перелет в принимающую страну, питание, телефон и городской транспорт.

В рамках заявки на участие кандидаты должны предложить примерный бюджет своей стажировки. Предложенный вариант бюджета обсудят в рамках переговоров между центром, принимающей организацией и самим стажером.

На данный момент центр принимает заявки на стажировки, которые пройдут в октябре-декабре 2017 года или феврале-апреле 2018 года.

Более подробная информация и заявки здесь .

Пражский гражданский центр поддерживает независимые общественные организации в Восточной Европе и Центральной Азии посредством предоставления грантов, проведения образовательных семинаров, семинаров в области технологий и инноваций, исследований, программ обмена и учебных программ.

Центр сотрудничает с организациями по защите прав человека, природоохранными организациями, активистами, независимыми юристами и адвокатами, исследователями, журналистами, блогерами, художниками, документалистами и другими креативными специалистами, чья деятельность нацелена на создание открытого общества и поддержку прав и свобод человека.