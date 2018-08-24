Публикация из КР попала в список «Cамые интересные журналистские проекты 2018 года» по версии Ijnet
Международная журналистская сеть (Ijnet) включила работу дата-стипендиатов Интерньюс в Кыргызстане, опубликованную в kloop.kg, в число самых интересных журналистских проектов 2018 года на русском языке.
Международная журналистская сеть представила своим читателям подборку лучших проектов прошедшего года, опубликованных на английском, испанском, португальском, русском языках и фарси.
В список русскоязычных проектов наряду с расследовательскими публикациями в «Новой газете» и «Медузе» попала резонансная статья из КР «Страна на иждивении. Кыргызстан выживает на деньги мигрантов, но не умеет их тратить».
Страна на иждивении. Кыргызстан выживает на деньги мигрантов, но не умеет их тратить
Этот проект на основе открытых данных подготовлен стипендиатами Интерньюс в Кыргызстане по дата-журналистике 2018 года Анной Капушенко и Савией Хасановой.
Источник: ijnet.org