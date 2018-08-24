Публикация из КР попала в список «Cамые интересные журналистские проекты 2018 года» по версии Ijnet

Международная журналистская сеть (Ijnet) включила работу дата-стипендиатов Интерньюс в Кыргызстане, опубликованную в kloop.kg, в число самых интересных журналистских проектов 2018 года на русском языке.

Международная журналистская сеть представила своим читателям подборку лучших проектов прошедшего года, опубликованных на английском, испанском, португальском, русском языках и фарси.

В список русскоязычных проектов наряду с расследовательскими публикациями в «Новой газете» и «Медузе» попала резонансная статья из КР «Страна на иждивении. Кыргызстан выживает на деньги мигрантов, но не умеет их тратить».

Этот проект на основе открытых данных подготовлен стипендиатами Интерньюс в Кыргызстане по дата-журналистике 2018 года Анной Капушенко и Савией Хасановой.

Источник: ijnet.org