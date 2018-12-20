Пустят ли депортированного журналиста агентства «Франс Пресс» Криса Риклтона в Кыргызстан?

Президент Сооронбай Жээнбеков знает ситуацию вокруг депортированного в 2017 году из страны зарубежного журналиста. Об этом он заявил 19 декабря на своей первой пресс-конференции для СМИ по итогам уходящего года.

По словам главы государства, он дал указание разобраться с делом о депортации журналиста агентства «Франс Пресс» Криса Риклтона и пообещал сообщить о результатах.

Несколько дней назад журналист написал обращение на своей странице в Facebook с просьбой к уполномоченным госорганам урегулировать его ситуацию и разрешить въезд в страну.

«Если бы с моей стороны было нарушение хотя бы одного из пунктов Закона «О внешней миграции», то ГКНБ должен был вынести предписание с указанием нарушения и проставить штамп у меня в паспорте со сроком запрета на въезд в Кыргызстан. Но такого штампа у меня в паспорте нет, и я до сегодняшнего дня не могу получить хоть какой-нибудь официальный документ в подтверждение голословных утверждений о моих мнимых правонарушениях. Мой паспорт является свидетельством того, что миграционных нарушений с моей стороны никогда не было. Я находился в Кыргызстане последние несколько лет в рамках безвизового режима, который действует между Великобританией и Кыргызстаном», — написал Крис Риклтон.

Он указал на все неточности и нарушения, которые присутствуют в его деле.

9 декабря прошлого года пограничная служба не пустила журналиста в Кыргызстан без объяснения причин и ссылок на какие-либо документы. Крис Риклтон обратился с письменным запросом в ГКНБ, где ему сказали, что он якобы совершил административное нарушение. После ему оформили выездную визу, и в течение месяца он должен был покинуть республику. Журналист игнорировал это предписание, оставшись в Кыргызстане, из-за чего его депортировали.

Крис Риклтон почти 10 лет прожил в Бишкеке, его жена и ребенок — граждане Кыргызской Республики. Он вынужден был переехать с семьей в Казахстан.

Источник: 24.kg

Фото из личного архива Криса Риклтона.