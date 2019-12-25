Пять международных правозащитных организаций призвали власти в КР защищать журналистов и активистов

В Кыргызстане публикации о коррупции приводят к нападкам и угрозам в адрес СМИ и юристов.

В совместном заявлении Норвежского Хельсинкского комитета и четырех других международных правозащитных организаций звучит призыв к властям Кыргызстана предпринять все предусмотренные национальным законодательством шаги для обеспечения защиты журналистов, адвокатов и активистов в стране.

Публикуем полный перевод заявления.

Власти Кыргызстана должны немедленно прекратить преследование и расследовать угрозы и нападки в адрес местных журналистов, адвокатов и активистов, чьи репортажи и заявления показывают высокий уровень коррупции в правительстве и призывают к углубленному расследованию обвинений в отмывании денег.

Правозащитники из шведской организации Civil Rights Defenders («Защитники гражданских прав», Стокгольм) вместе с Комитетом по защите журналистов (Нью-Йорк), Международным партнерством по правам человека (Брюссель), Норвежским Хельсинкским комитетом и Хельсинкским фондом по правам человека призывают власти Кыргызстана предпринять все предусмотренные национальным законодательством шаги для обеспечения защиты журналистов, адвокатов и активистов.

Недавнее давление на представителей гражданского общества было вызвано опубликованным в ноябре 2019 года расследованием консорциума журналистов-расследователей, в котором утверждалось, что бывшие и нынешние правительственные чиновники страны были вовлечены в многомиллионную схему отмывания денег с экс-начальником таможни, выступающим в качестве ключевой фигуры.

Доклад представляет собой совместную работу Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP, глобальная сеть), радио «Азаттык» – «Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL, Прага) и независимого новостного сайта Kloop.kg (Бишкек, Кыргызстан).

Хотя власти Кыргызстана объявили о начале предварительного расследования этих обвинений и кратко допросили ключевую фигуру, упоминающуюся в расследовании, бывшего заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова, последующие их действия вызывают серьезную озабоченность по поводу соблюдения правительством республики своих обязательств в отношении свободы выражения мнений и заявленных им намерений бороться с коррупцией.

Сразу же после того, как 10 декабря адвокаты Матраимова подали иск к изданиям, опубликовавшим серию расследований, районный суд Бишкека принял решение заморозить банковские счета «Азаттык Медиа» и одного из их журналистов. Суд также постановил заморозить банковские счета Kloop и независимого новостного сайта 24.kg (который переопубликовал расследование), заявил «Азаттык» 12 декабря 2019 года.

По сообщениям местных СМИ, столкнувшись с возмущением в стране и за рубежом, суд отменил свои постановления на следующий день. Но тот факт, что судьи не смогли объективно рассмотреть просьбу истца, заставляет СМИ и активистов беспокоиться о независимости судебной системы.

Также тревожат события, которые произошли после того, как Нурбек Токтакунов, правозащитник и глава бишкекской юридической фирмы «Прецедент», сначала призвал власти расследовать деяния тех, кто фигурирует в журналистском расследовании, а затем публично выразил свою обеспокоенность тем, как ведется расследование.

После того как Нурбек Токтакунов выложил на YouTube видеоролики, где критикует прокуратуру и указывает на необходимые правовые меры, которые они должны принять, он начал получать угрозы. Сначала он получал угрозы в социальных сетях, а затем и по телефону. По словам самого Нурбека Токтакунова, ему несколько раз звонил неизвестный мужчина и отправлял текстовые сообщения на его телефон с предупреждением прекратить свои действия или его ждет возмездие.

Последний подобный телефонный звонок был 18 декабря, когда адвокат направлялся на акцию протеста в Бишкеке, когда сотни местных жителей и активистов вышли выразить свою поддержку журналистам и осудить бездействие правительства в отношении коррупционных деяний.

«Cотрудники ГКНБ предложили мне покинуть республику в связи с поступившими угрозами», – заявил Нурбек Токтакунов 24.kg.

Имел место и случай, когда 14 декабря его водитель также подвергся физическому нападению у своего собственного дома, что, по мнению адвоката, является частью кампании против него.

Кроме того, еще одна местная активистка Динара Ошурахунова получила угрозы по телефону от неизвестного лица, когда она направлялась на акцию протеста 18 декабря в Бишкеке, сообщает местная пресса.

Наконец, начиная с 17 декабря несколько независимых новостных агентств в Кыргызстане, в том числе Kloop, Kaktus, а также Factcheck.kg, столкнулись с согласованной DDoS-атакой, которая серьезно ограничила доступ к публикациям на этих ресурсах.

Атака началась вскоре после того, как веб-сайты повторно опубликовали расследование портала Factcheck.kg, где в продолжение темы расследований журналисты изучили аккаунты в социальных сетях жены Райымбека Матраимова и проанализировали, какой роскошный образ жизни может позволить себе его семья. Они сравнили эти видимые расходы и официально задекларированные доходы.

Kloop и Kaktus смогли устоять в хакерской атаке с внешней помощью, а доступ к Factcheck.kg был заблокирован примерно на 24 часа после нападения.

Продолжающееся отсутствие твердой политической воли для борьбы с широко распространенной в стране коррупцией, отсутствие защиты тех, кто ее разоблачил, вызвали проведение двух акций протеста в Бишкеке. Активные жители города призвали правительство принять меры по обеспечению верховенства закона.

Крайне важно, чтобы правительство и госорганы, на которых возложены обязанности проводить расследования как по коррупционным схемам, отмыванию денег, так и по угрозам в адрес Нурбека Токтакунова, источникам DDoS-атак на СМИ, приняли соответствующие меры.

Источник: www.nhc