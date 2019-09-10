Радио «Марал» начало вещание в обновленной студии

На официальном открытии обновленной студии 9 сентября директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова заявила, что радио «Марал» достигло хороших результатов в рамках сотрудничества с проектом «Медиа-К» по направлению «Ключевые партнеры». Проект финансируется ЮСАИД в КР и FHI360.

Теперь радио «Марал» можно не только слушать, но и смотреть прямые включения из студии на странице в Facebook, а также в эфире «Марал 24».

Последние полгода «Марал» получает институциональную поддержку от Интерньюс в КР как ключевой партнер. Советники Интерньюс консультируют сотрудников по вопросам улучшения контента, бизнес-процессов в редакции, онлайн-стратегий и монетизации.

«Проект «Медиа-К» содержит несколько компонентов и откликается на нужды и проблемы медийной индустрии. Мы оказываем поддержку партнерам не только в плане технической модернизации, но и в производстве контента и наращивания рекламных бюджетов, чтобы СМИ были более устойчивые, свободные и востребованные. Мы проводим комплексную оценку СМИ перед работой, чтобы понять, в какие направления инвестировать прежде всего, поскольку ресурсы ограничены», –отметила Элина Каракулова.

По ее словам, перед Интерньюс в КР стоит задача – поддерживать производство качественного контента, отражающего запросы гражданского общества. При этом необходимо учитывать, что, несмотря на большой интерес населения к отечественному контенту, его объемы и качество пока оставляют желать лучшего, так как рекламный рынок ограничен, растет конкуренция с зарубежным контентом и существует нехватка профессиональных кадров. Поэтому Интерньюс оказывает помощь в производстве отечественного социально значимого контента.

Радио «Марал» в обновленной студии начало вещание с новым слоганом: «Развитие начинается со свободы слова». В течение дня в студии побывали известные личности, политики, деятели культуры, музыканты.

Советник по контенту Интерньюс в КР, медиаэксперт Азамат Тынаев во время эфира на радио «Марал» сказал:

«Чтобы выполнять свою миссию, журналистика Кыргызстана должна повышать свое качество. Медиа стремительно меняются, информация глобализируется, и чтобы наше общество читало отечественные СМИ, нам нужно делать упор на развитие».

Директор ТРК «Марал» Руслан Акматбек заявил на открытии обновленной студии, что рад новым возможностям, которые предоставляет модернизированная студия для слушателей и зрителей.

«Нас слушают, нами интересуются. Поэтому наша команда будет с энтузиазмом работать в новом сезоне», – подчеркнул он.

Студийный комплекс радио «Марал» (MARAL FM) модернизирован группой компаний «Тракт» (системный интегратор «Тракт») совместно с Интерньюс в Кыргызстане.

В рамках проекта разработаны индивидуальные эскизы студийной мебели, проведены монтажные работы, обучение персонала работе с системой автоматизации Digispot II. На радиостанции установлены эфирная консоль AEQ Capitol IP12 с опцией удаленного управления Virtual Capitol и система визуализации из трех PTZ-камер в сочетании с программным обеспечением vMix.

Фото радио «Марал» и Бекзата Жеенбекова