Расследования с помощью финансовых документов. Что искать и как искать. Тренинг Артема Торчинского

25-26 октября в офисе «Клоопа» пройдет практический тренинг Артема Торчинского, финансового аналитика из России, который расследовал нарушения при подготовке к Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

В организации тренинга «Клооп» сотрудничает с проектом «Медиа-К» Представительства Интерньюс в Кыргызстане.

Вы узнаете:

Что такое финансовый анализ. Как с его помощью узнать о финансовом положении компании, как лучше всего работать и структурировать информацию, разложить ее по полочкам.

Какие есть основные типы финансовых документов для оценки компании. Чем отличаются местный бухгалтерский учет и международный. Какие еще бывают документы, которые могут быть интересны журналистам-расследователям.

Какие есть реестры, где может быть информация о компании. Как искать информацию, как искать аффилированных лиц, как найти холдинговые структуры, как найти связи между компаниями, какие у них могут быть связи.

Как читать финансовую отчетность. Из чего она состоит, по каким признакам понять, что с компанией что-то не так.

Бюджет страны/города. Почему это важно и что там интересного можно найти.

Все это будет рассказано на примере расследования затрат на проведение Олимпиады в Сочи в 2014 году, когда было доказано, что стоимость официально занижена в семь раз.

Заключительная часть первого дня и весь второй день тренинга будут посвящены разбору конкретных рабочих кейсов. Поэтому готовьте вопросы, приносите документы и названия компаний, которые вам интересно проверить.

Когда: 25 и 26 октября, начало в 10.00 (до вечера).

Где: в офисе «Клоопа» по адресу: ул. Горького, 48/1 (ориентир – магазин «Марко Поло»).

Контактный телефон: 0 (777) 39-83-46 – Мария.

Для участия в тренинге заполните форму ниже до 23 октября включительно.

Заполнить форму можно здесь: