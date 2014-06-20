Региональная гражданская Лаборатория инноваций СТОРИКРАФТ пройдет в Бишкеке

Региональная трехдневная Лаборатория инноваций СТОРИКРАФТ — Innovate. Play. Engage (Создаем. Играем. Вовлекаем) пройдет в столице Кыргызстана с 24 по 26 сентября 2018 года.

Для участия в ней проект Интерньюс «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемый Европейским союзом, объявляет открытый конкурс проектных идей.

Это конкурс для креативных, амбициозных и профессиональных команд, готовых вступить в конкурентную борьбу за главный приз – грант до €14 тыс. на производство и продвижение медиапроекта.

В результате интенсивной командной работы ДО и ВО ВРЕМЯ прохождения лаборатории планируется отобрать шесть команд на получение таких грантов.

Требования к участию

Принимаются только командные заявки.

Во-первых, команда должна быть межстрановой, т. е. объединять профессионалов, проживающих в разных странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Минимум представители двух стран.

Во-вторых, команда должна состоять из профессионалов в разных сферах, готовых, объединившись, создать поистине инновационный медиапроект:

продюсер;

программист;

дизайнер;

креатор;

сценарист;

репортер

и др.

Список не обязательный – все зависит от вашей идеи и вашего подхода. Один человек может совмещать несколько функций. Возможны другие варианты состава.

Тема проекта

К участию в конкурсе принимаются проектные идеи на актуальные и конфликто-чувствительные темы в сфере построения мира и стабильности в государствах Центральной Азии, в том числе предотвращение радикализации, ведущей к насилию.

Основой для ваших идей могут быть следующие направления в рамках основной темы:

региональное сотрудничество;

деятельность молодых лидеров, направленная на содействие миру и стабильности;

инициативы местных сообществ, активистов, организаций гражданского общества;

продвижение медиаграмотности и сбалансированной информации, основанной на фактических данных по конфликто-чувствительным темам;

проекты организаций гражданского общества в партнерстве с государственными учреждениями;

истории людей и успешный опыт

и др.

В чем инновационность лаборатории?

За три дня участники должны представить проекты — это медийные истории, которые должны быть разработаны и реализованы командами с использованием современных технологий:

интерактив;

персонализация;

различные каналы доставки контента (сайт + соцсети + мобильные мессенджеры);

вариативный финал;

игра/элементы геймификации;

другие технологии, дающие вашей идее преимущество, широкое распространение и вовлечение аудитории.

Этапы Иннолаба

До 19 августа 2018 года необходимо подать командную заявку, где нужно:

детально описать состав команды;

целевую аудиторию и ее «боль»;

идеи, где указаны формат истории и методы;

объяснить инновационность вашего проекта;

указать необходимое техническое сопровождение, в том числе привлечение стороннего консультанта.

Принятые заявки рассмотрит конкурсная комиссия, и на основании ее решения ориентировочно за месяц до Иннолаба будет сформирован состав участников.

С момента объявления состава в течение месяца пройдет четыре вебинара, участие в которых для всех отобранных команд обязательно.

Первый организационный. Вы получите все ответы на ваши вопросы и обсудите условия участия.

Три следующих вебинара проведут менторы Иннолаба. Их основная цель – помочь командам подготовить за месяц прототип своего проекта, на получение финансирования которого (напомним, это грант размером до €14 тыс.) вы претендуете.

ВАЖНО! На Иннолаб команды приезжают с готовым прототипом. Три дня работы – это шлифовка и доработка идеи при поддержке менторов и помощи организаторов.

Финал – презентация идеи и отбор победителей.

Лучшие шесть медиапроектов, разработанных во время Иннолаба, станут участниками грантовой программы и получат средства для их реализации.

Участие в программе бесплатное. Организаторы покрывают расходы на проживание, питание и транспорт для отобранных в результате конкурса участников.

Интерньюс не дает объяснений относительно отклоненных заявок.

Крайний срок подачи заявок – 19 августа 2018 года включительно.

Заявку можно скачать здесь.

Заполненную форму заявки и резюме присылайте на электронный адрес Central-Asia-Info@internews.eu.

За дополнительной информацией по Иннолабу обращайтесь к программным менеджерам проекта:

Назым Тоганбаева , страновой программный менеджер по Казахстану, ntoganbayeva@internews.eu;

, страновой программный менеджер по Казахстану, ntoganbayeva@internews.eu; Аида Уманова , страновой программный менеджер по Кыргызстану, aumanova@internews.org;

, страновой программный менеджер по Кыргызстану, aumanova@internews.org; Фируз Баротов , страновой программный менеджер по Таджикистану, fbarotov@internews.org;

, страновой программный менеджер по Таджикистану, fbarotov@internews.org; Тимур Оганов, региональный программный менеджер, toganov@internews.org.

Региональная гражданская Лаборатория инноваций СТОРИКРАФТ — Innovate. Play. Engage проводится в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», реализуемого Интерньюс при финансовой поддержке Европейского союза.