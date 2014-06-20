Главная / «Лаборатория медиа и социальных инноваций» / Региональная гражданская Лаборатория инноваций СТОРИКРАФТ пройдет в Бишкеке

Региональная гражданская Лаборатория инноваций СТОРИКРАФТ пройдет в Бишкеке

7 августа 18
Теги: инновационная лабораториялаборатория инновацийСторикрафт

Региональная трехдневная Лаборатория инноваций СТОРИКРАФТ —  Innovate. Play. Engage (Создаем. Играем. Вовлекаем) пройдет в столице Кыргызстана с 24 по 26 сентября 2018 года.

Для участия в ней проект Интерньюс «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемый Европейским союзом, объявляет открытый конкурс проектных идей.

Это конкурс для креативных, амбициозных и профессиональных команд, готовых вступить в конкурентную борьбу за главный приз – грант до 14 тыс. на производство и продвижение медиапроекта.

В результате интенсивной командной работы ДО и ВО ВРЕМЯ прохождения лаборатории планируется отобрать шесть команд на получение таких грантов.

Требования к участию

Принимаются только командные заявки.

Во-первых, команда должна быть межстрановой, т. е. объединять профессионалов, проживающих в разных странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Минимум представители двух стран.

Во-вторых, команда должна состоять из профессионалов в разных сферах, готовых, объединившись, создать поистине инновационный медиапроект:

  • продюсер;
  • программист;
  • дизайнер;
  • креатор;
  • сценарист;
  • репортер

и др.

Список не обязательный – все зависит от вашей идеи и вашего подхода. Один человек может совмещать несколько функций. Возможны другие варианты состава.

Тема проекта

К участию в конкурсе принимаются проектные идеи на актуальные и конфликто-чувствительные темы в сфере построения мира и стабильности в государствах Центральной Азии, в том числе предотвращение радикализации, ведущей к насилию.

Основой для ваших идей могут быть следующие направления в рамках основной темы:

  • региональное сотрудничество;
  • деятельность молодых лидеров, направленная на содействие миру и стабильности;
  • инициативы местных сообществ, активистов, организаций гражданского общества;
  • продвижение медиаграмотности и сбалансированной информации, основанной на фактических данных по конфликто-чувствительным темам;
  • проекты организаций гражданского общества в партнерстве с государственными учреждениями;
  • истории людей и успешный опыт

и др.

В чем инновационность лаборатории?

За три дня участники должны представить проекты — это медийные истории, которые должны быть разработаны и реализованы командами с использованием современных технологий:

  • интерактив;
  • персонализация;
  • различные каналы доставки контента (сайт + соцсети + мобильные мессенджеры);
  • вариативный финал;
  • игра/элементы геймификации;
  • другие технологии, дающие вашей идее преимущество, широкое распространение и вовлечение аудитории.

Этапы Иннолаба

До 19 августа 2018 года необходимо подать командную заявку, где нужно:

  • детально описать состав команды;
  • целевую аудиторию и ее «боль»;
  • идеи, где указаны формат истории и методы;
  • объяснить инновационность вашего проекта;
  • указать необходимое техническое сопровождение, в том числе привлечение стороннего консультанта.

Принятые заявки рассмотрит конкурсная комиссия, и на основании ее решения ориентировочно за месяц до Иннолаба будет сформирован состав участников.

С момента объявления состава в течение месяца пройдет четыре вебинара, участие в которых для всех отобранных команд обязательно.

Первый организационный. Вы получите все ответы на ваши вопросы и обсудите условия участия.

Три следующих вебинара проведут менторы Иннолаба. Их основная цель – помочь командам подготовить за месяц прототип своего проекта, на получение финансирования которого (напомним, это грант размером до 14 тыс.) вы претендуете.

ВАЖНО! На Иннолаб команды приезжают с готовым прототипом. Три дня работы – это шлифовка и доработка идеи при поддержке менторов и помощи организаторов.

Финал – презентация идеи и отбор победителей.

Лучшие шесть медиапроектов, разработанных во время Иннолаба, станут участниками грантовой программы и получат средства для их реализации.

Участие в программе бесплатное. Организаторы покрывают расходы на проживание, питание и транспорт для отобранных в результате конкурса участников.

Интерньюс не дает объяснений относительно отклоненных заявок.

Крайний срок подачи заявок – 19 августа 2018 года включительно.

Заявку можно скачать здесь.

Заполненную форму заявки и резюме присылайте на электронный адрес Central-Asia-Info@internews.eu.

За дополнительной информацией по Иннолабу обращайтесь к программным менеджерам проекта:

  • Назым Тоганбаева, страновой программный менеджер по Казахстану, ntoganbayeva@internews.eu;
  • Аида Уманова, страновой программный менеджер по Кыргызстану, aumanova@internews.org;
  • Фируз Баротов, страновой программный менеджер по Таджикистану, fbarotov@internews.org;
  • Тимур Оганов, региональный программный менеджер, toganov@internews.org.

Региональная гражданская Лаборатория инноваций СТОРИКРАФТ — Innovate. Play. Engage проводится в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», реализуемого Интерньюс при финансовой поддержке Европейского союза.

Поделиться

Похожие записи:

Отчет Кубатбека Оторбаева о деятельности ОТРК признан неудовлетворительным Дата: 25 марта 13
Моя семья: Интернациональный квартал Дата: 29 апреля 13
Тендер на проведение исследования телевизионного рынка КР в связи с переходом на цифровое телерадиовещание Дата: 30 сентября 14