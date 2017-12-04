Региональный экологический центр Центральной Азии приглашает к участию в фотоконкурсе

Для участия в конкурсе приглашаются как профессиональные фотографы, так и любители, готовые продемонстрировать творческий взгляд на вопросы, связанные с изменением климата.



Тематика фотографий – глобальное изменение климата, последствия которого затронули страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан).

Организаторы ожидают яркие снимки (фотографии), отражающие изменение климата, его последствия и человеческие лица, стоящие за ним.

Приветствуется творческое видение самой насущной проблемы современности – глобального изменения климата. Посредством фотографии предлагается показать, как изменение климата влияет на качество и уровень жизни людей, а также его воздействие на окружающую среду.



Условия участия

Конкурс проводится с 4 декабря 2017 года по 15 января 2018 года в следующих категориях:

Красота и сила женской природы: роль женщины в устойчивом использовании природных ресурсов в условиях изменяющегося климата. Таяние снега и сила воды: последствия изменения климата на состояние ледников и водных ресурсов в Центральной Азии. Когда природа в гневе, человек бессилен: воздействие изменения климата на благосостояние населения сельских районов Центральной Азии.

Для участия заполните заявку на сайте http://climate.carececo.org/ до 15 января 2018 года.

Призы и сертификаты

Жюри отберет 50 лучших фотографий. Все 50 победителей получат грамоты от имени организаторов и специальные призы.

Работы будут представлены на выставке в ходе Центральноазиатской конференции по изменению климата с 24 по 25 января 2018 года в Алматы (Казахстан).

Более детальную информацию можно скачать на сайте.

Контакты для прессы:

+7 (701) 526-30-50,

e-mail: media@askredpoint.com.

Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА) образован в соответствии с решением 4-й Общеевропейской конференции, проходившей в 1998 году в Орхусе (Дания). Он начал работу в 2001 году после ратификации Казахстаном Соглашения об условиях работы центра как независимой, некоммерческой и неполитической организации международного характера. Учредителями РЭЦЦА являются Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Программа развития ООН (ПРООН) и Европейская комиссия. Головной офис центра расположен в Алматы (Казахстан). Страновые офисы РЭЦЦА действуют в пяти государствах Центральной Азии.

Подробную информацию можно найти на сайте http://climate.carececo.org/ и странице в Facebook:

https://www.facebook.com/carececo/.