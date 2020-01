Регистрируйтесь на бесплатный онлайн-курс «Журналистское расследование в цифровую эпоху»

Курс «Журналистское расследование в цифровую эпоху» (Investigative Reporting in the Digital Age) предназначен как для начинающих журналистов, так и для продвинутых расследователей.

Курс бесплатный благодаря щедрому гранту от Фонда Найтов (Knight Foundation) и проводится Центром журналистики The Knight Center for Journalism in the Americas.

Бесплатный онлайн-курс на английском языке начнется 3 февраля и продолжится до 1 марта 2020 года.

Для прохождения курса необходимо зарегистрироваться на сайте:

journalismcourses.org/login

Коротко о содержании курса на английском языке можно посмотреть по ссылке:

journalismcourses.org

Журналистские расследования требуют постоянных инноваций и все более тесного сотрудничества. Этот курс предоставит как начинающим журналистам, так и продвинутым расследователям прекрасные новые инструменты для использования.

Команда тренеров из четырех журналистов, имеющих 10-летний опыт в расследованиях, как в сфере политической коррупции, так и экологических угроз, нарушений прав человека, продемонстрирует новейшие инструменты для организации партнерства. Они предоставят информацию о новых цифровых инструментах для проведения более глубоких расследований, а также научат тому, как использовать краудсорсинг для расследования и продолжения работы над, казалось бы, невыполнимыми задачами для создания расследовательской истории.

На этом курсе вы научитесь целому ряду навыков, начиная от того, как разработать свои первые идеи для расследования, как усовершенствовать сложный план действий для их проведения, на что могут потребоваться годы и многонациональные команды.

По окончании этого курса вы:

узнаете, как перейти от первоначального замысла истории к созданию плана для проведения вашего расследования;

изучите новые инструменты для более глубокого исследования;

поймете, что можно сделать для эффективного информационного сотрудничества;

научитесь лучше управлять различными этапами сложного расследования, включая проведение пристрастного интервью;

освоите новые методы и инструменты, такие как поисковые системы, безопасные платформы и новые программы визуализации данных.

Курс будет разбит на четыре еженедельных модуля:

Журналистское расследование – от вашей первой идеи до очень сложных исследований. Трансформация идеи в расследовательский план действий – самостоятельно или в рамках совместной работы. Расследование на видео – от освоения способов проведения агрессивного пристрастного интервью и возможности обращения за помощью к своей аудитории. Новейшие средства журналистики данных и визуализации для усиления вашей расследовательской работы.

На этом курсе вы будете учиться у таких звезд жанра, как Лиз Олсен, старший репортер и редактор Texas Observer; Алехандра Ксаник, лауреат Пулитцеровской премии, репортер и соучредитель Quinto Elemento Lab в Мехико; Ли Зурик, удостоенный премии «Эмми», тележурналист Fox TV в Новом Орлеане; Дениз Малан, старший директор по обучению журналистов-расследователей, редакторов и дата- журналистов.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите целевые страницы курса, где вы можете найти учебный план, вводное видео от ведущих инструкторов и пошаговые инструкции по регистрации.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите ассистенту курса Райану Сагаре по адресу: [email protected]да.

Видеоанонс курса: