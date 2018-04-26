«Репортеры без границ»: КР значительно упала в Индексе свободы прессы

По данным правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF), опубликовавшей вчера, 25 апреля, Индекс свободы прессы за 2018 год, Кыргызстан упал в рейтинге на девять позиций и оказался на 98-м месте.

В 2017-м республика занимала 89-е место, а в 2016-м – 85-е.

Авторы отчета считают, что плюрализм кыргызских СМИ по-прежнему остается исключительным явлением в Центральной Азии. Однако в стране по-прежнему существует большая самоцензура по некоторым темам.

В докладе отмечается, что падение рейтинга КР связано с притеснением прессы и астрономически высокими штрафами, которые наложили суды за «оскорбление» главы государства.

«Репортеры без границ» предупреждают, что нарушения свободы прессы больше не являются прерогативой авторитарных режимов и диктатур. По мнению организации, «климат ненависти неуклонно становится более заметным».

Индекс ежегодно оценивает уровень свободы прессы в 180 странах. Он распределяет государства по степени свободы прессы в баллах — от 0 (лучший показатель) и выше, в зависимости от того, насколько свободны журналисты и СМИ в стране и какие меры принимаются властями для создания условий для работы прессы.

Авторы доклада подчеркивают, что все больше демократически избранных лидеров рассматривают медиа не как часть основ демократии, а как неприятеля, к которому выражают антипатию.

Отчет RSF публикуется ежегодно с 2002 года. Оценка свободы прессы производится согласно условному показателю, формирующемуся на основе ответов экспертов по всему миру. Они отвечают на вопросы и отмечают количество фактов жестокости и насилия в отношении журналистов за рассматриваемый период. Индекс свободы прессы рассматривает положение прессы в 180 государствах.

Первое место в рейтинге заняла Норвегия, второе – Швеция, на третьем – Нидерланды. Также в десятку вошли Финляндия, Швейцария, Ямайка, Бельгия, Новая Зеландия, Дания и Коста-Рика.

Грузия заняла 61-е место, Босния и Герцеговина – 62-е, Хорватия – 69-е, Сербия – 76-е, Косово – 78-е, Армения – 80-е, Молдова – 81-е, Украина – 101-е, Черногория – 103-е, Македония – 109-е, Афганистан – 118-е, Пакистан – 139-е, Таджикистан – 149-е, Беларусь – 155-е, Казахстан – 158-е, Иран – 164-е, Узбекистан – 165-е.

Наихудшую позицию, или 180-е место имеет Северная Корея. Эритрея занимает 179-е место, а Туркменистан – 178-е.

Источник: rsf.org