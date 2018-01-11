«Репортеры без границ». Кыргызстан ухудшил позиции в Индексе свободы прессы

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» опубликовала результаты ежегодного отчета – Индекса свободы прессы (2017, World Press Freedom Index). По итогам 2017 года Кыргызстан оказался на 89-м месте среди 180 стран. В 2016-м республика находилась на 85-м, показатели по свободе прессы упали на четыре позиции.

В докладе отмечается, что среди государств Центральной Азии КР отличается плюрализмом мнений, но основные вызовы остаются. Поляризация в кыргызском обществе отражается в средствах массовой информации и условиях для деятельности журналистов.

Все еще остается большая проблема с самоцензурой по ряду тем. Это касается межнациональных отношений, а также она связана с предвыборной кампанией в преддверии президентских выборов прошлого года.

Также имели место публичные атаки со стороны экс-главы государства Алмазбека Атамбаева в адрес критически настроенных журналистов. Он также привлек некоторых из них к судебной ответственности за клевету, стремясь получить десятки тысяч евро в качестве морального ущерба.

Хотя гражданское общество заблокировало принятие ряда «драконовских» законов в отношении СМИ, парламент вновь ввел тюремное заключение для журналистов за оскорбление чести и достоинства и планирует ограничить иностранные инвестиции в медиа. Также, следуя российскому примеру, депутаты наложили запрет на «пропаганду гомосексуализма».

«Репортеры без границ» (фр. Reporters sans frontières) – влиятельная международная неправительственная организация. Ее миссия, заявленная на сайте: защита свободы прессы, журналистов и блогеров во всем мире. Девиз: «Без свободной прессы ни об одной борьбе никогда не узнают».

Организация борется против цензуры и за освобождение журналистов, находящихся в заключении из-за своей профессиональной деятельности. При этом она опирается на параграф 19 Всеобщей декларации прав человека.

Основана в 1985 году в Монпелье, центральный офис базируется в Париже.

Источник: rsf.org