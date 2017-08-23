Решением суда закрыты телеканал «Сентябрь» и его сайт

Первомайский районный суд Бишкека 22 августа принял решение о закрытии телеканала «Сентябрь».

Как сообщило ИА «24.kg», судья Жылдыз Жумабаева провела слушание без участия ответчика и ее адвокатов. По словам представителя ТРК «Сентябрь» Кайыргуль Урумкановой, руководство телеканала пригласили в суд в экстренном порядке без повестки и каких-либо пояснений.

Она отметила, что Генеральная прокуратура ошиблась, подав иск на телеканал «Сентябрь», офис которого находится в Бишкеке, поскольку речь идет об одноименном телеканале в Джалал-Абаде, ликвидированном год назад.

«Нам просто позвонили и сказали — сегодня приходите к 14.00 в Первомайский суд и там все узнаете», — заявила Урумканова.

Также в СМИ появилась информация о том, что суд принял решение «запретить телевещание канала «Сентябрь» в Интернете.

Юристы Института медиа полиси выступили с заявлением, в котором выражают недоумение: по каким нормам и чем обосновано такое наспех принятое за день судебное решение? Они отмечают, что суд принял решение закрыть телеканал «Сентябрь» и его сайт, не дав каких-либо ответов на многие возникающие вопросы.