Республиканская конференция СМИ Кыргызстана пройдет в Бишкеке
ОФ «Центр медиаразвития» и Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ при поддержке Венецианской комиссии Совета Европы проведут Республиканскую конференцию журналистов «СМИ Кыргызстана: как выжить в информационной войне?».
Эта конференция – одно из важнейших событий для медиа республики за последние годы. Ее цель – создание общественной площадки для обсуждения вопросов развития СМИ в плане саморегулирования на основе профессиональных стандартов.
Конференция пройдет 26 мая в отеле City Hotel. Начало регистрации – в 09.00.
Во время конференции внесут поправки в действующий Этический кодекс журналиста КР.
Текст кодекса:
На этой конференции изберут новый состав членов Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ – 13 человек на три года.
Главные задачи комиссии:
- досудебное разрешение информационных споров между СМИ и потребителями информации на основе Этического кодекса журналиста, в первую очередь с Генеральной прокуратурой КР;
- внедрение этических норм и правил среди журналистов;
- работа со студентами факультетов и кафедр журналистики вузов страны по обучению этическим нормам;
- содействие консолидации журналистского сообщества государства.
Представители медиасообщества могут предлагать кандидатуры в состав комиссии.
Кандидатов в члены комиссии изберут на конференции путем голосования. Согласие претендентов на выдвижение обязательно.
Кандидаты выдвигаются по двум квотам: один журналист и один представитель из гражданского сектора (НПО, государственные, политические, образовательные, научные и иные организации).
Положение Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ можно посмотреть по ссылке:
Предложения принимаются до 26 мая.
Форма письма по выдвижению кандидатов (скачать)
Предварительная программа конференции (скачать)
Пресс-релиз ОФ «Центр медиаразвития» ( скачать)
По всем вопросам обращайтесь по тел.: (312) 66-30-09 (Нуржан Мусаева) и (312) 66-30-13 (Асель Сооронбаева), а также по электронному адресу nurjan@medialaw.kg или aselsooronbaeva@gmail.com.