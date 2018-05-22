Республиканская конференция СМИ Кыргызстана пройдет в Бишкеке

ОФ «Центр медиаразвития» и Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ при поддержке Венецианской комиссии Совета Европы проведут Республиканскую конференцию журналистов «СМИ Кыргызстана: как выжить в информационной войне?».

Эта конференция – одно из важнейших событий для медиа республики за последние годы. Ее цель – создание общественной площадки для обсуждения вопросов развития СМИ в плане саморегулирования на основе профессиональных стандартов.

Конференция пройдет 26 мая в отеле City Hotel. Начало регистрации – в 09.00.

Во время конференции внесут поправки в действующий Этический кодекс журналиста КР.

Текст кодекса:

На этой конференции изберут новый состав членов Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ – 13 человек на три года.

Главные задачи комиссии:

досудебное разрешение информационных споров между СМИ и потребителями информации на основе Этического кодекса журналиста, в первую очередь с Генеральной прокуратурой КР;

внедрение этических норм и правил среди журналистов;

работа со студентами факультетов и кафедр журналистики вузов страны по обучению этическим нормам;

содействие консолидации журналистского сообщества государства.

Представители медиасообщества могут предлагать кандидатуры в состав комиссии.

Кандидатов в члены комиссии изберут на конференции путем голосования. Согласие претендентов на выдвижение обязательно.

Кандидаты выдвигаются по двум квотам: один журналист и один представитель из гражданского сектора (НПО, государственные, политические, образовательные, научные и иные организации).

Положение Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ можно посмотреть по ссылке:

Предложения принимаются до 26 мая.

Форма письма по выдвижению кандидатов (скачать)

Предварительная программа конференции (скачать)

Пресс-релиз ОФ «Центр медиаразвития» ( скачать)

По всем вопросам обращайтесь по тел.: (312) 66-30-09 (Нуржан Мусаева) и (312) 66-30-13 (Асель Сооронбаева), а также по электронному адресу nurjan@medialaw.kg или aselsooronbaeva@gmail.com.