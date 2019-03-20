Резидентская программа для журналистов Центральной Азии в США

Международный центр «Меридиан» открывает заявку для участия в программе «Журналист в резиденции» при поддержке Госдепартамента США.

Центральноазиатская программа «Журналист в резиденции» привлекает журналистов из всей Центральной Азии в Соединенные Штаты для индивидуальных резиденций, направленных на повышение профессиональных стандартов, доверия и точности в освещении событий участниками, а также для укрепления независимых СМИ в ЦА.

Журналисты-резиденты участвуют в интенсивном месячном обмене в американских медиаорганизациях и тренингах местных университетов.

Квалификационные требования:

быть гражданином или резидентом Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана или Узбекистана;

опыт работы не менее одного года.

Успешные кандидаты должны соответствовать следующим критериям отбора:

соответствующий опыт и недавняя работа в области журналистики и медиа;

лидерство и приверженность карьерному росту, позитивный настрой и инициативность;

обязательство развивать сеть независимых журналистов и СМИ в Центральной Азии после возвращения в страну;

знание английского языка.

Заявки должны подаваться в режиме онлайн до 10 мая 2019 года.

Онлайн-заявка заполняется здесь (English)

Эта инициатива направлена на развитие межрегиональной сети независимых журналистов и медиаорганизаций Центральной Азии. Журналисты-резиденты участвуют в составе небольшой группы, сотрудничают во время своего пребывания в США и по возвращении в ЦА продолжают взаимодействовать с более широкой сетью региональных журналистов, в том числе через сеть Go Viral.