Резидентская программа для журналистов Центральной Азии в США
Международный центр «Меридиан» открывает заявку для участия в программе «Журналист в резиденции» при поддержке Госдепартамента США.
Центральноазиатская программа «Журналист в резиденции» привлекает журналистов из всей Центральной Азии в Соединенные Штаты для индивидуальных резиденций, направленных на повышение профессиональных стандартов, доверия и точности в освещении событий участниками, а также для укрепления независимых СМИ в ЦА.
Журналисты-резиденты участвуют в интенсивном месячном обмене в американских медиаорганизациях и тренингах местных университетов.
Квалификационные требования:
- быть гражданином или резидентом Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана или Узбекистана;
- опыт работы не менее одного года.
Успешные кандидаты должны соответствовать следующим критериям отбора:
- соответствующий опыт и недавняя работа в области журналистики и медиа;
- лидерство и приверженность карьерному росту, позитивный настрой и инициативность;
- обязательство развивать сеть независимых журналистов и СМИ в Центральной Азии после возвращения в страну;
- знание английского языка.
Заявки должны подаваться в режиме онлайн до 10 мая 2019 года.
Онлайн-заявка заполняется здесь (English)
Эта инициатива направлена на развитие межрегиональной сети независимых журналистов и медиаорганизаций Центральной Азии. Журналисты-резиденты участвуют в составе небольшой группы, сотрудничают во время своего пребывания в США и по возвращении в ЦА продолжают взаимодействовать с более широкой сетью региональных журналистов, в том числе через сеть Go Viral.