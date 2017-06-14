Сайт ИА «Фергана» заблокирован решением суда

9 июня Октябрьский районный суд Бишкека признал статью журналиста Улугбека Бабакулова «экстремистской».

Ранее с заявлением о блокировке интернет-издания в суд обратилась Генеральная прокуратура КР. Суд признал экстремистскими материалы статьи «Люди как звери. В киргизском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над «сартами», опубликованной на сайте. Также судом принято решение ограничить доступ к сайту www.fergananews.com для пользователей Интернета на территории Кыргызстана.

Судебное заседание проходило без участия автора статьи, которая опубликована 23 мая. В ней журналист рассказывает о драке между этническим кыргызом и узбеком в селе Масы Джалал-Абадской области. Бабакулов приводит комментарии якобы этнических кыргызов, которые из-за драки начали оскорблять этнических узбеков в социальных сетях.

Власти обратили внимание на статью после выхода девятиминутного сюжета КТРК «Разжигатели». В ней эксперты назвали журналиста «врагом народа» и заявили, что такие статьи «разжигают межэтническую рознь». Сам Бабакулов указывает в своем материале на то, что он не намеревался разжигать споры, а хотел показать, как пользователи кыргызского интернет-сегмента настроены по отношению друг к другу.

Редакция издания ранее заявила, что обвинения против них «надуманны и политически мотивированы». Издание обжалует в суде решение о блокировке сайта.

Автор публикации и внештатный корреспондент сайта Улугбек Бабакулов 8 июня уехал из КР, опасаясь ареста из-за своей статьи. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Редакция международного агентства «Фергана» выступила с заявлением в связи с возбуждением уголовного дела против Бабакулова и блокировкой сайта на территории страны. Она отмечает, что никто не присылал им никаких требований или уведомлений и не оповещал о судебных слушаниях, не приглашал сотрудников для участия в процессе.

Редакция категорически не согласна с обвинениями в адрес своего корреспондента и судебным решением о блокировке сайта и намерена опротестовать решение в вышестоящей инстанции.

Ранее следственное управление Госкомитета национальной безопасности возбудило уголовное дело в отношении журналиста Улугбека Бабакулова по ст. 299 ч. 1 «Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды» Уголовного кодекса КР.

Публикация по материалам СМИ. Подробнее можно прочитать здесь и по ссылке.