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Сайт kaktus.media подвергся почти двухчасовой атаке на свой сервер

25 декабря 19
Теги: kaktus.mediaкибербезопасностьхакерская атака

Сегодня во время проведения текстовой трансляции с итоговой пресс-конференции президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова сайт kaktus.media подвергся хакерской атаке, в результате чего почти два часа не было доступа к публикуемой информации.

О том, что сайт недоступен, его основатель Дина Маслова написала на своей странице в Facebook.

Позднее она сообщила internews.kg, что IT-специалист интернет-издания определил:  в этот раз был другой тип атаки, отличный от всех предыдущих. Раньше была DDoS-атака на домен, а сегодня атаковали напрямую сервер без указания домена.

Пресс-конференция началась в 11.00 и закончилась после 14.00.

Атака началась примерно в 13.45, и в 15.15 специалисты решили проблему.

Текстовую трансляцию kaktus.media можно посмотреть по ссылке:

https://kaktus.media

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