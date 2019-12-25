Сайт kaktus.media подвергся почти двухчасовой атаке на свой сервер

Сегодня во время проведения текстовой трансляции с итоговой пресс-конференции президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова сайт kaktus.media подвергся хакерской атаке, в результате чего почти два часа не было доступа к публикуемой информации.

О том, что сайт недоступен, его основатель Дина Маслова написала на своей странице в Facebook.

Позднее она сообщила internews.kg, что IT-специалист интернет-издания определил: в этот раз был другой тип атаки, отличный от всех предыдущих. Раньше была DDoS-атака на домен, а сегодня атаковали напрямую сервер без указания домена.

Пресс-конференция началась в 11.00 и закончилась после 14.00.

Атака началась примерно в 13.45, и в 15.15 специалисты решили проблему.

Текстовую трансляцию kaktus.media можно посмотреть по ссылке:

https://kaktus.media