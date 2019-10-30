Сайт Kloop.kg подвергся продолжительной DDoS-атаке
29 октября сайт Kloop.kg подвергся мощной хакерской атаке, в результате чего некоторое время редакция испытывала трудности с публикацией новостей, а читатели периодически не могли открыть портал.
На своем Twitter-аккаунте журналисты издания написали: «Атака против «Клоопа» началась сегодня в 3 часа по Гринвичу. Это заметили спустя 12 минут после начала – компания, которая обеспечивает хостинг нашего сайта. Ранее мы опубликовали расследование о выдаче земель в парке имени Ататюрка».
«Атака против «Клоопа» началась сегодня в 3 часа по Гринвичу. Это заметили спустя 12 минут после начала» — компания, которая обеспечивает хостинг нашего сайта.
Ранее мы опубликовали расследование о выдаче земель в парке Ататюрка. https://t.co/BTXHoDodyl
— Kloop (@kloopnews) October 29, 2019
Несколько дней назад «Клооп» опубликовал расследование о раздаче властями Бишкека земельных участков под строительство частного жилья в парке имени Ататюрка чиновникам, депутатам или их родственникам.
«Больше трети парка имени Ататюрка, излюбленного места бишкекчан, уничтожено. Застройка территории продолжается до сих пор, превращая зеленую зону в элитный жилой район», – написали авторы расследования.
Согласно этому графику, в среднем на сайт поступало около 450 тысяч запросов.
Наши коллеги из @Qur1um огласили промежуточные итоги сегодняшней DDoS-атаки:
Статус: Продолжается
Длительность: 8 часов
Тип: DDoS-атака прикладного уровня
Пиковое число запросов: 80000 в секунду / в среднем, 25000 тысяч
Боты: 7200
Откуда: Свыше 30 стран https://t.co/jekxcAng7F
— Kloop (@kloopnews) October 29, 2019
30 октября «Клооп» сообщил, что удалось выдержать атаку и портал начал работать в прежнем режиме.
Добрый день, уважаемые читатели. Кажется, что мы выстояли и теперь сайт работает, как прежде.
Мы вновь можем публиковать новости, но если вы заметите какие-то проблемы с доступом к нашим материалам, то сообщите нам об этом! Для нас важен ваш фидбэк!
— Kloop (@kloopnews) October 30, 2019