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Сайт Kloop.kg подвергся продолжительной DDoS-атаке

30 октября 19
Теги: DDoSKloop Mediakloop.kgхакерская атака

29 октября сайт Kloop.kg подвергся мощной хакерской атаке, в результате чего некоторое время редакция испытывала трудности с публикацией новостей, а читатели периодически не могли открыть портал.

На своем Twitter-аккаунте журналисты издания написали: «Атака против «Клоопа» началась сегодня в 3 часа по Гринвичу. Это заметили спустя 12 минут после начала – компания, которая обеспечивает хостинг нашего сайта. Ранее мы опубликовали расследование о выдаче земель в парке имени Ататюрка».

Несколько дней назад «Клооп» опубликовал расследование о раздаче властями Бишкека земельных участков под строительство частного жилья в парке имени Ататюрка чиновникам, депутатам или их родственникам.

«Больше трети парка имени Ататюрка, излюбленного места бишкекчан, уничтожено. Застройка территории продолжается до сих пор, превращая зеленую зону в элитный жилой район», – написали авторы расследования.

 

 

Согласно этому графику, в среднем на сайт поступало около 450 тысяч запросов.

 

 

30 октября «Клооп» сообщил, что удалось выдержать атаку и портал начал работать в прежнем режиме.

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