Самые важные моменты с семинара Всеволода Пули «Управление онлайн-редакцией»

Как работать с аудиторией, которая большую часть информации потребляет с экрана своего смартфона?

Об этом шел разговор на семинаре для редакторов местных онлайн-изданий и конвергентных редакций 7-8 июля в Бишкеке, организованном проектом «Медиа-К». В качестве главного тренера приглашен Всеволод Пуля, главный редактор англоязычного портала Russia beyond, старший преподаватель факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Мы подготовили для вас заметки с семинара, наиболее значимые для медиаменеджеров и редакторов онлайн-изданий.

Как стать новым медиа?

Всеволод Пуля напомнил, что аудитория кардинально изменилась: подрастает поколение, которое имеет клиповое мышление и не готово к восприятию длинных текстов.

«Фильмы в стиле Тарковского они уже не могут смотреть, разве что в ускоренной перемотке. Молодежь точно не будет читать новости в том виде, как мы привыкли их подавать. Нужно придумывать новые форматы», — отметил он.

Чем заинтриговать аудиторию?

Тренер рассказал о ценности неординарной подачи новостей в виде мемов, юмористических картинок, коротких видео.

Самое важное в производстве видео – не пытаться до блеска шлифовать каждый ролик, а научиться делать захватывающие сюжеты, способные заинтриговать зрителя в первые три секунды просмотра.

Форматы для Facebook:

удивительное событие;

удивительный персонаж;

удивительное животное;

удивительный механизм;

архив;

перформанс;

нарезка;

видеосписок.

Форматы для YouTube:

репортаж;

блог;

мини-фильм;

ток-шоу;

эксплейнер (ответы на актуальные для аудитории вопросы).

На YouTube многое играет хорошая обложка к видео.

Актуальные публикации Всеволода Пули по современным медиа можно посмотреть на его веб-странице.

Фото internews.kg.