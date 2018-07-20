Самые важные моменты с семинара Всеволода Пули «Управление онлайн-редакцией»
Как работать с аудиторией, которая большую часть информации потребляет с экрана своего смартфона?
Об этом шел разговор на семинаре для редакторов местных онлайн-изданий и конвергентных редакций 7-8 июля в Бишкеке, организованном проектом «Медиа-К». В качестве главного тренера приглашен Всеволод Пуля, главный редактор англоязычного портала Russia beyond, старший преподаватель факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.
Мы подготовили для вас заметки с семинара, наиболее значимые для медиаменеджеров и редакторов онлайн-изданий.
Как стать новым медиа?
Всеволод Пуля напомнил, что аудитория кардинально изменилась: подрастает поколение, которое имеет клиповое мышление и не готово к восприятию длинных текстов.
«Фильмы в стиле Тарковского они уже не могут смотреть, разве что в ускоренной перемотке. Молодежь точно не будет читать новости в том виде, как мы привыкли их подавать. Нужно придумывать новые форматы», — отметил он.
Чем заинтриговать аудиторию?
Тренер рассказал о ценности неординарной подачи новостей в виде мемов, юмористических картинок, коротких видео.
Самое важное в производстве видео – не пытаться до блеска шлифовать каждый ролик, а научиться делать захватывающие сюжеты, способные заинтриговать зрителя в первые три секунды просмотра.
Форматы для Facebook:
- удивительное событие;
- удивительный персонаж;
- удивительное животное;
- удивительный механизм;
- архив;
- перформанс;
- нарезка;
- видеосписок.
Форматы для YouTube:
- репортаж;
- блог;
- мини-фильм;
- ток-шоу;
- эксплейнер (ответы на актуальные для аудитории вопросы).
На YouTube многое играет хорошая обложка к видео.
Актуальные публикации Всеволода Пули по современным медиа можно посмотреть на его веб-странице.
Фото internews.kg.