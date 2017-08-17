Семинар для сотрудников ТВ – секреты успеха корейских сериалов и телепрограмм
Общественная телерадиовещательная корпорация (КТРК), Корейский институт образования продюсеров (KPDE) и Республиканский учебный центр медиакоммуникаций (РУЦМ) при поддержке «Газпром Кыргызстан» проводят
семинар для продюсеров, режиссеров, журналистов и операторов республики по основам производства телесериалов, развлекательных и образовательных программ.
Сорок специалистов страны смогут узнать секреты успеха корейских программ и сериалов.
Семинар пройдет с 21 по 25 августа 2017 года в учебном центре КТРК.
Преподаватели:
Ли Ын Жин – продюсер сериалов «Лунная семья», «Дочь богача», «Первая любовь», «Нефтяная скважина», «Девушка, которую знакомили сотни раз», «Желание», «Леопард в Килиманджаро», «Апрельский поцелуй» и др.
Жанг Тхе Енг – художественный руководитель телеканала MBC. Основные работы: «Увидимся во вторник», «Будем жить, улыбаясь», «Люди полицейские», «Тот человек тогда», «Держись» и др.
В программе обучения:
— анализ основных ноу-хау производства развлекательных программ;
— секреты привлечения зрительской аудитории;
— основные элементы планирования и производства;
— будущее продюсеров и режиссеров;
— анатомия сериала;
— мотив;
— кинотеория;
— обсуждение между лекторами и слушателями, анализ популярных телепрограмм КР (1 развлекательная программа, 1 сериал, 1 образовательная программа).
К участию в семинаре приглашаются все заинтересованные медиаспециалисты. Обучение бесплатное.
За дополнительной информацией и для регистрации на семинар обращаться к Розе Таштаналиевой по эл. почте rtashtanalieva@gmail.com или тел. +996 (700) 09-99-09.