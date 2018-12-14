Семинар для журналистов в Риме по развитию сельских регионов

Фонд Thomson Reuters при поддержке Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) ООН выберет журналистов для посещения семинара, который пройдет 15 февраля 2019 года в Риме во время ежегодной встречи управляющего совета IFAD.

Участники узнают о проблемах, с которыми сталкиваются жители сельских районов.

Среди тем курса: как мелкомасштабное сельское хозяйство может реагировать на растущий спрос на продукты питания и необходимость поддержки преобразований в сельских районах.

Принимаются заявки от штатных журналистов печатных, вещательных или медиаорганизаций онлайн, а также регулярно публикующихся в таких изданиях фрилансеров.

Претенденты должны иметь как минимум два года опыта работы и владеть письменным и устным английским языком на хорошем уровне.

К заявлению нужно приложить доказательства своей профессиональной заинтересованности в темах, связанных с развитием сельских районов и жизнью людей там.

Журналисты из развивающихся стран, в том числе из Кыргызстана, могут подать заявки на стипендии, покрывающие расходы на перелет, проживание, питание и местный транспорт.

Ожидается, что после участия в семинаре журналисты будут работать над материалами на тему развития сельских районов для публикации в СМИ в своих государствах.

Заявки принимаются до 2 января 2019 года.

Подробнее об участии можно посмотреть по ссылке: www.trust.org

Источник публикации на русском: ijnet.org/ru/opportunity

Фото Internews.kg