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Семинар по открытым данным с сооснователем «Диссернета»

18 сентября 18
Теги: Kloop Media

«Клооп» набирает участников на семинар по открытым данным, который будет проводить расследователь, ученый-физик и сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин.

Семинар будет состоять из двух частей – теоретической и практической. В первой части Андрей Заякин расскажет, что такое открытые данные и как их можно использовать. Участники узнают, какие есть данные по итогам президентских выборов в Кыргызстане и как их можно проанализировать.

Семинар пройдет в 14.00 2 октября в новом офисе «Клоопа» по адресу:

ул. Горького, 48/1 (ориентир – магазин «Марко Поло»).

Тренинг для всех желающих. Для участия заполните форму до 30 сентября.

Для прошедших этот тренинг будет объявлен второй семинар.

Семинар с Андреем Заякиным организован в рамках работы, проводимой «Клооп медиа» в качестве ключевого партнера проекта «Медиа-К» Представительства Интерньюс в КР.

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