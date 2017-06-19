Семинар по выборам прошел в Оше для журналистов южных областей КР

Этот двухдневный тренинг для 26 журналистов из Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей организован Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов совместно с Международным фондом избирательных систем (IFES), ПРООН и Представительством Интерньюс в Кыргызстане.

На семинаре журналистам рассказали о законах, регулирующих участие прессы в предвыборном процессе, нюансах между информированием и агитацией, способах борьбы с черным пиаром и фейковыми новостями. Участники получили новые знания и навыки от шести тренеров, представляющих ЦИК, IFES, UNDP и Интерньюс.

В начале семинара директор Представительства Международного фонда избирательных систем (IFES) Рената Левовски рассказала о значимости медиа в проведении предвыборной агитации.

Профессор журналистики из США Светлана Куликова рассказала о распространении ложной информации во время президентских выборов в Штатах в 2016 году, о том, кто и как создает фейки в Америке, а также почему аудитория любит муссировать ложные сведения.

О том, как избежать ошибок при агитации и освещении в СМИ выборного процесса, с коллегами из Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей поделился известный журналист и медиаэксперт Азамат Тынаев.