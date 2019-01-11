Серия видеофильмов «Исчезающий Кыргызстан» создана при поддержке Интерньюс в КР

Несколько лет подряд команда ОФ «Союз фотохудожников» на общественных началах занимается документированием нарушений экологических норм в республике. После многочисленных поездок по стране в социальных сетях и СМИ были опубликованы фотографии, видеосюжеты и документальные фильмы, которые вызвали серьезный резонанс в обществе и реакцию в государственных структурах.

В течение года при поддержке Интерньюс в КР команда занималась проектом «Исчезающий Кыргызстан». Это фото- и видеодокументирование реальной экологической ситуации в стране.

Цель группы – проанализировать и осветить основные проблемы экологии в Кыргызстане. В течение года была снята серия фильмов о ситуации в заповедниках и охранных зонах, где даются оценки экспертов об угрозах экологии, последствиях от экоцида и предложения о мерах, которые необходимо принять для решения имеющихся проблем.

Проект нацелен на улучшение экологической безопасности и проведение широкой информационной кампании о проблемах экологии в республике.

Участники проекта выезжали в отдаленные регионы страны и провели съемки в труднодоступных заповедных местах, подготовив серию фильмов для телеканала «Апрель», выпустили серию видео- и фотопубликаций в сети Facebook, на сайте time.kg, не раз выходили в прямой эфир, проводили пресс-конференции с известными экологами. Всего подготовлено более 10 фильмов на кыргызском и русском языках.

В конце декабря 2018 года Союз фотографов организовал пресс-конференцию для журналистов, где руководитель проекта Влад Ушаков рассказывал о проекте и выказывал обеспокоенность ухудшающейся ситуацией, которая выявлена в ходе съемок и документирования экоцида.

Команда побывала в долине реки Сары-Джаз, где находится пещера Ак-Чункур – археологический и природный памятник республиканского значения. Там когда-то находился уникальный комплекс петроглифов эпохи неолита. В настоящее время данный памятник, а также экосистему пещеры можно считать уничтоженными.

Проведены съемки на Сулайман-Тоо – это памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО и главная достопримечательность Оша. Здесь, на территории известнякового массива, располагаются семь пещер, каждая из которых является священным местом для мусульман.

Паломники, приходящие на священную гору ежедневно, оставляют там мусор, а пещеры используют как туалеты.

Заповедное озеро Сон-Куль – некогда одно из красивейших высокогорных озер страны. Сегодня его окрестности становятся местом неконтролируемого выпаса скота, браконьерского отлова рыбы и нерегулируемой хозяйственной деятельности местного населения.

Озеро Кель-Суу – еще недавно это озеро было неизвестно для туроператоров и туристов. Сейчас же оно стало одним из наиболее популярных мест для внедорожного туризма Кыргызстана. Сегодня здесь построено пять туристических лагерей, вблизи которых образовались свалки ТБО. С каждым годом их будет становиться все больше и больше.

Вниз по течению крупные реки Нарын, Абла, Кара-Балта в настоящий момент испытывают мощное антропогенное воздействие, и их русла деградируют. Люди, проезжающие по дорогам, идущим вдоль прибрежных территорий крупных рек, выкидывают мусор, что ведет к скоплению бытовых отходов в них. Участились аварии большегрузов и попадание тонн топлива в воды.

Пещеры Кыргызстана – легкая доступность многих из них, близость к городу и популярность среди туристов не идут на пользу уникальной и хрупкой пещерной экосистеме.

Отдельная проблема – уничтожение летучих мышей, обитающих в пещерах.

Вымирающие леса Арсланбоба – реликтовые ореховые леса – уничтожаются так быстро, что площади вырубки существенно перевешивают объемы посадки новых деревьев. К настоящему времени около половины первоначальной площади реликтовых орехоплодных лесов Арсланбоба уничтожено.

Фото internews.kg и скриншоты из видеофильмов.