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Шестьдесят лет кыргызскому ТВ

7 декабря 18
Теги: 60 лет Кыргызского телевиденияКТРКобщественное вещание

Шестьдесят лет назад, 8 декабря 1958 года, в эфир вышли первые программы кыргызского телевидения. Они транслировались в аналоговом формате четыре раза в неделю в черно-белом изображении. 

Кыргызское телевидение за 60 лет прошло большой путь, многое сделано, достигнут большой прогресс, оно имеет высокий зрительский рейтинг и высокий рейтинг доверия. За прошедшие годы модернизировалась старая телестудия, отстроен новый телекомплекс, КТРК перешла на цифровое вещание и сегодня имеет шесть цифровых телеканалов и пять радиостанций.

Стоит напомнить, что в 2004 году в Кыргызстане еще не было общественного ТВ, идея его создания в стране активно продвигалась прежним руководством Представительства Интерньюс в КР, в частности бывшим директором Эльвирой Сариевой, бывшим медиапредставителем Шамаралом Майчиевым и нынешним Акматом Алагушевым. На протяжении более чем 10 лет разные составы команды офиса Интерньюс вносили свой вклад в продвижение общественного вещания в Кыргызстане.

 

В 2017 году Интерньюс в КР совместно с ЮСАИД завершил пятилетний проект по поддержке общественного вещания в республике и усилению потенциала и возможностей КТРК, в рамках которого проделана большая работа по улучшению качества контента, профессионализма сотрудников и технических возможностей канала.

 

При участии Интерньюс автоматизирована система по производству новостей, передано современное оборудование для проведения прямых включений с мест событий, проведено множество тренингов и семинаров для техперсонала и журналистов. Также при содействии Интерньюс модернизирован сайт корпорации.

Команда Представительства Интерньюс в КР благодарит КТРК за многолетнее сотрудничество и поздравляет всех имеющих отношение к телевизионному вещанию профессионалов с этой знаменательной датой!

Источник фото: www.ktrk.kg

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