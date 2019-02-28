Шестидневный тренинг «Программирование и ведение радиоэфира» на кыргызском языке прошел в Баткене

В тренинге, организованном Представительством Интерньюс в Кыргызстане, приняли участие сотрудники четырех радиокомпаний юга страны.

Обучение проводилось c 21 по 26 февраля на базе радиостанции «Салам медиа», ключевого партнера Интерньюс, которая недавно была модернизирована и стала самой технологически продвинутой радиостанцией в регионе.

В обучении также приняли участие редакторы и диджеи с «Ынтымак FM», «Жаш FM» и недавно созданного радио «Ош пирим». В качестве тренера был приглашен признанный в республике медиаэксперт Тынчтыкбек Кожобеков.

Тынчтыкбек Кожобеков

Имеет 20-летний опыт работы в различных СМИ КР. Начинал работать в газете, а с 2000 года посвятил свою жизнь радио: был ведущим музыкальных программ на радио «Кыргызстан обондору»(диджей), модератором молодежной программы «Азаттык+» на радио «Азаттык», продюсером Второго канала Кыргызского национального радио, работал на радио «21-й век» и главным редактором Третьего канала Кыргызского национального радио, а также креативным менеджером радио «Мин кыял FM».

Тынчтыкбек – основатель молодежно-креативной студии «Оймо»и первого кыргызскоязычного музыкального портала. В 2015-м он основал и стал гендиректором ОсОО «ТМС». С прошлого года передает свои знания и навыки студентам факультета журналистики КНУ.

Тренинг включал в себя как теоретические, так и практические занятия.

Участникам рассказали о структуре и эффективной работе редакции радио, чем важны голос и информация в радиоэфире, как определить целевую аудиторию радиовещания, что такое программирование радиоэфира, в чем мастерство диджея, чем важно авторское и смежное с ним право, а также музыкальное оформление эфира. В практической работе участники занимались созданием аудиосопровождения программ: джинглов, лайнеров, «подложки», «отбивки» и слогана.

Работая в командах, участники провели учебное интервью, были отработаны техника его проведения и этика ведущего в эфире.

Заключительный день тренинга был полностью посвящен работе коллектива радио «Салам медиа». С помощью тренера определены целевая аудитория, формат, разработаны новый слоган и сезонные весенние проморолики. Проведен телефонный опрос по определению музыкальных предпочтений аудитории.

Полезные советы для сотрудников радио:

Читать, читать и еще раз читать. Повышать эрудицию и расширять кругозор. Необходимо получать музыкальное образование. Понимать разницу между телевидением и радио. Изучать законодательство КР, относящееся к СМИ, авторским и смежным правам. Заключить договор с «Кыргызпатентом».

Главный редактор радио «Ош пирим» Гульмайрам Рахманбердиева написала на своей странице в Facebook:

«Очень полезным для меня оказался тренинг «Программирование и ведение радиоэфира». Я смогла получить много важной информации о том, как надо организовывать работу радио, о ведении программ в радиоэфире и журналистике в целом. Спасибо большое организиторам».

Ведущая радио «Жаш FM» Гульниза Бердиева отметила большую пользу участия в тренинге:

«Каждому участнику было очень полезно узнать о 29 необходимых качествах музыкального ведущего на радио от Тынчтыкбека Кожобекова».

Один из главных результатов тренинга – знакомство и совместная работа представителей разных радиоредакций региона. Это стало не только толчком к обмену опытом во время тренинга, но и к дальнейшему сотрудничеству и взаимной поддержке радийщиков страны.

Автор: Элима Джапарова