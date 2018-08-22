Школа дронализма – 2018 пройдет в Ереване

Международная школа по дрон-журналистике и эффективному использованию дрона для сторителлинга пройдет в столице Армении 15-17 октября 2018 года.

Заявки на участие могут подавать гражданские активисты, журналисты и блогеры, креативные профессионалы из постсоветских стран, в том числе из Кыргызстана.

Рабочий язык – русский.

Организатор школы – Пражский гражданский центр – ожидает тех, кто намерен создавать захватывающие дух видео с высоты птичьего полета, показывать масштаб проблемы с впечатляющего ракурса, привлекать внимание аудитории с первого кадра, экспериментировать с форматами и быть всегда «на высоте».

Всего отберут 15 участников. Пятеро из них могут претендовать на бесплатное участие.

Программа школы состоит из практических и теоретических модулей, которые позволят участникам за несколько дней развить основные навыки и получить знания, необходимые для независимой работы с дроном по возвращении домой.

В первый день школы участники ознакомятся с техническим устройством дрона, основными физическими и юридическими рисками и правилами его использования, а также с основами визуального сторителлинга. Освоят основные воздушные маневры и разберут первые полеты с менторами.

Во второй день разделятся на несколько команд и снимут с помощью дрона короткие тематические истории в Ереване и его окрестностях.

В третий день команды при помощи менторов смонтируют снятые видео в конкретные истории и представят их коллегам.

Организаторы предоставят пять бесплатных и десять платных мест, а также обеспечат поездку (перелет экономклассом), проживание (в комнатах по двое) и питание всех 15 участников, прошедших отбор.

Стоимость участия в Школе дронализма – 2018 составляет €100.

Подробнее смотрите на сайте Пражского гражданского центра.

Дедлайн – 2 сентября 2018 года.

Подать заявку можно здесь.

Источник: praguecivilsociety.org