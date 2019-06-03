Школа мультимедийного сторителлинга. История путешествия в ореховый лес Арсланбоба
Команда ОФ «Союз фотографов Кыргызстана» Школы мультимедийного сторителлинга в составе Влада Ушакова, Дмитрия Лужанского, Юлии Теньковой наконец представила свой проект «В поисках рая».
Проект опубликован на главной странице сайта kaktus.media.
Это необычайно красивый рассказ о сказочной природе, простых людях, жителях селений, близких к заповедному краю, и ореховом лесе Арсланбоба, сопровождающийся панорамными фото и видео.
Проект создан для привлечения внимания общественности к губительной вырубке реликтового орехового леса и проблеме восстановления местной экосистемы.
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