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Школа мультимедийного сторителлинга. История путешествия в ореховый лес Арсланбоба

3 июня 19
Теги: АрсланбобСоюз фотографовшкола мультимедийного сторителлингаэкологическая журналистика

Команда ОФ «Союз фотографов Кыргызстана» Школы мультимедийного сторителлинга в составе Влада Ушакова, Дмитрия Лужанского, Юлии Теньковой наконец представила свой проект «В поисках рая».

 

 

 

Проект опубликован на главной странице сайта kaktus.media.

 

 

 

Это необычайно красивый рассказ о сказочной природе, простых людях, жителях селений, близких к заповедному краю, и ореховом лесе Арсланбоба, сопровождающийся панорамными фото и видео.

 

Проект создан для привлечения внимания общественности к губительной вырубке реликтового орехового леса и проблеме восстановления местной экосистемы.

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http://nuts.kaktus.media/

   

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