Школа мультимедийного сторителлинга презентует проекты

Презентация готовых проектов, подготовленных в рамках прошедшей в три этапа Школы мультимедийного сторителлинга пройдет в Бишкеке 23 декабря.

Для участия в тренингах Школы мультимедийного сторителлинга были отобраны 22 участника и сформированы команды, в составе которых журналисты, дизайнеры, фотографы, пиар-специалисты, музейные работники, предприниматели.

Участники прошли интенсивный установочный тренинг при участии сооснователя студии «Гонзо-дизайн» (Санкт-Петербург), фотографа и дизайнера Ксении Диодоровой,сооснователя студии «Гонзо-дизайн» (Санкт-Петербург), фотографа и дизайнера Ксении Диодоровой, дизайнера и арт-директора, сооснователя этой же студии Алексея Полеухина, а также журналиста и продюсера мультимедийных проектов Артема Галустяна из Москвы.

21-23 декабря пройдет завершающая часть тренингов для участников отобранных команд.

Представительство Интерньюс в Кыргызстане приглашает на презентацию проектов всех интересующихся сторителлингом.

Подробнее о проекте смотрите на storytelling.internews.kg

Презентация пройдет в 15.00 23 декабря по адресу:

г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1 (вход со стороны улицы Гоголя – кафе «Шоколадница»), 12-й этаж, офис Интерньюс в КР.

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