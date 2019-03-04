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Школа мультимедийного сторителлинга. Проект «Бишкек: чей город?»

5 марта 19
Теги: Бишкекмультимедиачей город?школа мультимедийного сторителлинга

Пять команд – участниц Школы мультимедийного сторителлинга завершили создание своих проектов, каждый из которых мы представим в наших публикациях.

 

Проект «Бишкек: чей город?» (полная версия)

Участники команды Айзада Ургуналиева, Мария Орлова и Динара Каныбек кызы создали мультимедийный проект, в основе которого лежит реальный эксперимент, проведенный ими в городской школе.

Во время эксперимента ученики, меняя по своему усмотрению учебное пространство в классе, смогли прочувствовать общее пространство как свое личное.

Эксперимент, проведенный в школе, стал лишь частным примером общего отношения к окружающему пространству в городе.

После презентации в Тренинговом центре проект доработан по рекомендациям тренеров, а также показан в учебном заведении.

Чтобы посмотреть публикацию в полноэкранном режиме с видео- и аудиосопровождением, нажмите кнопку open внизу справа.

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