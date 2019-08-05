Главная / Главные новости / Школа мультимедийного сторителлинга. Проект «Семь слов о тое»

Школа мультимедийного сторителлинга. Проект «Семь слов о тое»

5 августа 19
Теги: визуальный сторителлингСемь слов о тоешкола мультимедийного сторителлинга

Команда участников Школы мультимедийного сторителлинга в Бишкеке представила проект «Семь слов о тое».

Он был опубликован на сайте kloop.kg.

 

Создатели проекта Анна Капушенко, Алмас Турдумаматов, Назгуль Эсен и Чолпон Жанадыл решили напомнить обществу, что в исконной кыргызской традиции свадебные мероприятия проводились не для того, чтобы поразить своих гостей богатым столом, подарками или собрать деньги.

 

Главный смысл обрядов и ритуалов – получение благословения, подготовка невесты к самостоятельной жизни в новой семье и понимание женихом ответственности за будущее.

 

 

Эта мультимедийная история содержит семь видео- и аудиорассказов о таких  обрядах, как сватовство (кудалашуу), помолвка (сөйкө салуу), благословение матери (эне сүтү), посвящение в невесты, надевание белого платка (ак жолук), благословение (бата), посильная взаимопомощь (кошумча), венчание (нике кыюу).

 

 

Чтобы посмотреть историю в полноэкранном режиме, нажмите open в правом нижнем углу:

 

https://7slovotoe.kloop.kg/

 

Публикации по теме:

Школа мультимедийного сторителлинга в Бишкеке презентует онлайн-проекты

Поделиться

Похожие записи:

Журналисты из Кыргызстана могут получить грант для стажировки Дата: 22 мая 18
Интерньюс объявляет о вакансии на должность замдиректора представительства Дата: 6 ноября 17
Стивен Краучер: Журналистика завтрашнего дня — это журналистское образование сегодня Дата: 5 февраля 18