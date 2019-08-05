Школа мультимедийного сторителлинга. Проект «Семь слов о тое»

Команда участников Школы мультимедийного сторителлинга в Бишкеке представила проект «Семь слов о тое».

Он был опубликован на сайте kloop.kg.

Создатели проекта Анна Капушенко, Алмас Турдумаматов, Назгуль Эсен и Чолпон Жанадыл решили напомнить обществу, что в исконной кыргызской традиции свадебные мероприятия проводились не для того, чтобы поразить своих гостей богатым столом, подарками или собрать деньги.

Главный смысл обрядов и ритуалов – получение благословения, подготовка невесты к самостоятельной жизни в новой семье и понимание женихом ответственности за будущее.

Эта мультимедийная история содержит семь видео- и аудиорассказов о таких обрядах, как сватовство (кудалашуу), помолвка (сөйкө салуу), благословение матери (эне сүтү), посвящение в невесты, надевание белого платка (ак жолук), благословение (бата), посильная взаимопомощь (кошумча), венчание (нике кыюу).

Чтобы посмотреть историю в полноэкранном режиме, нажмите open в правом нижнем углу:

https://7slovotoe.kloop.kg/



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