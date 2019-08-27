Школа мультимедийного сторителлинга. Проект StoryMuseum

Представляем вам потрясающий познавательно-образовательный мультимедийный проект для поколения Z от команды kloop.kg и сотрудников Государственного исторического музея Кыргызстана.

Полноформатный проект смотрите по ссылке:

Участники команды – Жаннат Бараканова, Асель Омуралиева, Лариса Соболина и Александра Титова.

Цель этого проекта – привлечь подростков в Государственный исторический музей, чтобы школьники не только узнавали из цифровых источников об исторических событиях, но и посещали реальный музей.

Авторы проекта StoryMuseum дают возможность как современным подросткам, так и взрослым увидеть ряд ценных экспонатов Государственного исторического музея благодаря сферическим панорамным съемкам 360 градусов и использованию редких фотографий выдающихся исторических личностей и деятелей культуры и искусства из архивов.

Для этого были применены самые разные инструменты вовлечения аудитории: молодежный сленг, на котором была написана текстовая часть проекта, метод коммуникации через создание контента для возможности просмотра в мобильном телефоне, темы, которые могут вызвать интерес у поколения Z.

Фишка от авторов в том, что в поиске ответов на свои волнующие поколение вопросы о любви, верности, дружбе, предательстве подросток может найти ответ в… музее, в реальных историях людей и событиях, а путь подскажет им этот мультимедийный проект.

Проект создан на русском и кыргызском языках в доступной для молодежи стилистике с использованием развлекательных игровых приложений. Это открывает возможность рассмотреть историю нескольких артефактов музейной коллекции в контексте современных ценностей.

Специально для этого команда авторов проекта работала с фокус-группой 12-14-летних бишкекских школьников. Они писали письма-анкеты о том, что они думают о дружбе, любви, родителях и крутых людях. На основе их запросов подбиралась тематика для коллекции экспонатов – героев проекта.

Авторы уверены, что подобранный для проекта контент может стать помощником в обучении школьников, так как в основе всех текстовых материалов – исторические факты.

Подробнее о проекте:

Фото: скриншоты и Бермет Маликова