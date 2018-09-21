Школа мультимедийного сторителлинга пройдет в Бишкеке
Интерньюс в Кыргызстане объявляет о наборе участников в Школу мультимедийного сторителлинга.
Вы научитесь технологиям и методам создания мультимедийных проектов: от слов до визуализации, от идеи до реализации. Программа сосредоточена на трех направлениях: контент, дизайн, продюсирование мультимедийной истории.
Форматы мультимедийного сторителлинга на сегодня стали актуальны и востребованы в сферах, где представление контента и коммуникация с аудиторией – главные ключи успеха. Для этого необходимо уметь рассказать историю не только словами, но и картинкой, выстраивать повествование с яркими образами и глубокими сообщениями.
Дедлайн подачи заявок – до 12 октября 2018 года.
Подробнее можно посмотреть по ссылке:
Документальные и художественные проекты для СМИ и музеев, некоммерческих организаций и бизнес-компаний – профессионалам из разных областей важно интересно рассказать историю и максимально быть услышанными своей аудиторией.
Участие в школе может быть интересно:
- журналистам и редакторам;
- фотографам и видеографам;
- медиапродюсерам и кураторам;
- специалистам по PR и маркетингу;
- гражданским активистам и экспертам из НПО;
- арт-директорам и дизайнерам.
Если у вас есть идеи и темы для создания мультимедийных историй или вы собрали команду единомышленников, но не знаете, как подступиться к разработке проекта, мы поможем вам с концептуальным планированием и продюсированием, научим методам работы с мультимедийным контентом и вместе с вами реализуем ваш проект.
Расходы по реализации проектов будут покрываться за счет Интерньюс в КР.
Главная цель участников школы – создать полноценные мультимедийные проекты.
Задачи:
- развить идею и концепцию проекта;
- собрать контент и структурировать материал;
- разработать мультимедийную форму и реализовать проект;
- запланировать продвижение проекта.
В программе:
- Основы сторителлинга и современные форматы.
- Разработка темы иконцепции.
- Production: полевая и кабинетная работа.
- Принципы дизайна.
- Работа в команде и управление.
- Техническая реализация и выбор инструмента.
- Продвижение проекта и измерение эффективности.
Таймлайн школы
- Отбор участников
Дедлайн по подаче заявок – до 12 октября.
- Интенсивный тренинг
19-21 октября и 2-4 ноября.
- Онлайн-консультации
Один раз в неделю до 10 декабря.
- Завершение проекта и его презентация
21-23 декабря.
Преподаватели школы:
- Ксения Диодорова и Алексей Полеухин – создатели студии «Гонзо-дизайн», основанной в2007 году;
- Артем Галустян – журналист, продюсер мультимедийных проектов, медиаконсультант.
Анкету для участия можно заполнить здесь.
Школа пройдет в офисе Интерньюс в КР по адресу:
г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», 11-й этаж.