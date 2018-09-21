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Школа мультимедийного сторителлинга пройдет в Бишкеке

21 сентября 18
Теги: мультимедиасторителлингшкола мультимедийного сторителлинга

Интерньюс в Кыргызстане объявляет о наборе участников в Школу мультимедийного сторителлинга.

Вы научитесь технологиям и методам создания мультимедийных проектов: от слов до визуализации, от идеи до реализации. Программа сосредоточена на трех направлениях: контент, дизайн, продюсирование мультимедийной истории.

Форматы мультимедийного сторителлинга на сегодня стали актуальны и востребованы в сферах, где представление контента и коммуникация с аудиторией – главные ключи успеха. Для этого необходимо уметь рассказать историю не только словами, но и картинкой, выстраивать повествование с яркими образами и глубокими сообщениями.

Дедлайн подачи заявок – до 12 октября 2018 года.

Подробнее можно посмотреть по ссылке:

storytelling.internews.kg

Документальные и художественные проекты для СМИ и музеев, некоммерческих организаций и бизнес-компаний – профессионалам из разных областей важно интересно рассказать историю и максимально быть услышанными своей аудиторией.

Участие в школе может быть интересно:

  • журналистам и редакторам;
  • фотографам и видеографам;
  • медиапродюсерам и кураторам;
  • специалистам по PR и маркетингу;
  • гражданским активистам и экспертам из НПО;
  • арт-директорам и дизайнерам.

Если у вас есть идеи и темы для создания мультимедийных историй или вы собрали команду единомышленников, но не знаете, как подступиться к разработке проекта, мы поможем вам с концептуальным планированием и продюсированием, научим методам работы с мультимедийным контентом и вместе с вами реализуем ваш проект.

Расходы по реализации проектов будут покрываться за счет Интерньюс в КР.

Главная цель участников школы – создать полноценные мультимедийные проекты.

Задачи:

  • развить идею и концепцию проекта;
  • собрать контент и структурировать материал;
  • разработать мультимедийную форму и реализовать проект;
  • запланировать продвижение проекта.

В программе:

  1. Основы сторителлинга и современные форматы.
  1. Разработка темы иконцепции.
  1. Production: полевая и кабинетная работа.
  1. Принципы дизайна.
  1. Работа в команде и управление.
  1. Техническая реализация и выбор инструмента.
  1. Продвижение проекта и измерение эффективности.

Таймлайн школы

  1. Отбор участников

Дедлайн по подаче заявок – до 12 октября.

  1. Интенсивный тренинг

19-21 октября и 2-4 ноября.

  1. Онлайн-консультации

Один раз в неделю до 10 декабря.

  1. Завершение проекта и его презентация

21-23 декабря.

Преподаватели школы:

  • Ксения Диодорова и Алексей Полеухин – создатели студии «Гонзо-дизайн», основанной в2007 году; 
  • Артем Галустян – журналист, продюсер мультимедийных проектов, медиаконсультант.

Анкету для участия можно заполнить здесь.

Школа пройдет в офисе Интерньюс в КР по адресу:

г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», 11-й этаж.

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