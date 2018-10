Школа мультимедийного сторителлинга в Бишкеке. Октябрь — 2018

Интенсивный установочный тренинг Школы мультимедийного сторителлинга для 22 участников прошел с 19 по 21 октября. Сформированы команды, в составе которых журналисты, дизайнеры, фотографы, пиар-специалисты, музейные работники, предприниматели.

Директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова, выступая в первый день тренинга, отметила, что школа – это тагетированная инвестиция Интерньюс для развития в республике качественной журналистики в современных форматах и производство социально значимого контента.

«Хотя проект рассчитан только на участников из КР, заявки приходили из разных стран мира, что говорит о большом спросе на получение практических навыков в создании мультимедийных историй», — сказала она.

Сооснователь студии «Гонзо-дизайн» (Санкт-Петербург), фотограф и дизайнер Ксения Диодорова рассказала об истории возникновения такого жанра, как мультимедийный сторителлинг.

По ее словам, начало сторителлинга восходит к древним знакам и символам, кодировавшим и передававшим информацию. Истоки жанра восходят к фольклору с его сказаниями, легендами, сказками и потребности человека в общении, диалоге и сопереживании.

Ксения Диодорова рассказала о выработанной в их студии модели – от человека к человеку.

«Вы работаете со способностью человека чувствовать. Поэтому важно четко определить, что вы хотите сказать, как это рассказать. Нужно четко понимать цель, зачем вы рассказываете эту историю», — пояснила она.

Сооснователь студии «Гонзо-дизайн», дизайнер и арт-директор Алексей Полеухин проанализировал модели коммуникаций и представил свою.

Он отметил, что создателям мультимедийной истории необходимо учитывать, что современный читатель не сфокусирован и представляет собой многоканальный приемник информации.

Журналист и продюсер мультимедийных проектов Артем Галустян представил классику жанра мультимедийного сторителлинга на примерах первопроходцев газет The Guardian и The New York Times. Он также показал проекты «Аль Джаззира» и лучшие примеры русскоязычных историй, рассказал о практике планирования текста, вокруг которого выстраиваются фото- и видеоматериалы.

«Мультимедийный сторителлинг – это не только презентации, но и средство коммуникации с аудиторией. Читатель, зритель должны быть тронуты», — сказал Артем Галустян.

Следующий интенсивный тренинг в рамках школы пройдет 2-4 ноября. В конце декабря участники – шесть команд – презентуют свои проекты.

Подробности проекта можно посмотреть по ссылке:

storytelling.internews.kg

Тренеры и менторы

Артем Галустян – журналист-международник, продюсер мультимедийных проектов. Работал выпускающим редактором спецпроектов в ИД «Коммерсантъ», автор мультимедийных историй «Земля отчуждения», «День, когда кончилась война» и «Семь дат». Освещал на месте событий политический кризис на Украине в 2013-2015 годах, протестные акции в Армении в 2015-м, боевые действия в Нагорном Карабахе в 2016 году и другие проблемные темы. Соискатель ученой степени на кафедре новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Ксения Диодорова и Алексей Полеухин – создатели студии «Гонзо-дизайн», основанной в 2007 году. Кроссдисциплинарный подход и высокая степень компетенции в проектировании визуальных коммуникаций (разработка концептуальных бренд-платформ, дизайна книг, веб-сайтов и приложений) позволяют команде создавать сторителлинговые проекты в области культуры и социальной антропологии, не прибегая к стандартным приемам и форматам.

Студия имеет опыт разработки как собственных проектов («В холоде» — история о семьях трудовых мигрантов, «Видеть сны в хиджабе», Duende), так и сделанных по заказу других организаций («Вдох_Вдох» — история о 12 петербургских паралимпийцах, «Глубоко внутри» — проект о людях с множественными нарушениями развития).



Инструменты работы над историей

https :// tilda . cc / ru / — конструктор для веб-страниц.

https :// readymag . com / — платформа, на которой можно создавать мультимедийные истории. Дает больше свободы, в отличие от конструктора.

https :// www . thinglink . com / — сервис для создания интерактивных изображений.

Девять бесплатных инструментов для создания цифрового рассказа

О четырех бесплатных инструментах сторителлинга