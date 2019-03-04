Школа мультимедийного сторителлинга. Восемь потрясающих историй о том, как преодолеть стыд

Команда «Курак» в составе Бактыбека Мейманбекова, Алены Зеленской, Эрика Абдыкалыкова и Артура Саркисова создала впечатляющий проект «8осемь» из историй-откровений о стыдных вещах – уят (кырг.).

«8ОСЕМЬ» (полная версия)

Проект содержит восемь мультимедийных рассказов с видео- и аудиосопровождением, фотографиями и фактологической информацией.

Это восемь реальных историй девушек, повергающихся публичному порицанию в контексте традиционных представлений о постыдном, табуированном. Все, что не укладывается в архаичную традиционную модель понимания мира, в кыргызском языке называется «уят» – «стыд», «позор».

Команда нашла истории реальных людей, в том числе скандально известной певицы Зере, убедила их откровенно рассказать о своем опыте и переживаниях на камеру или диктофон. Собраны и экспертные мнения по традиционным знаниям.

Концептуально и визуально истории представлены как элементы традиционного лоскутного шитья – курака. Каждая история имеет свой, полный особого смысла, символ. Все эти отдельные части, как и в кураке, создают полную картину явления, что такое стыд, позор, или уят в понимании современных девушек, и как они преодолевают закоренелые культурные стереотипы.

Чтобы посмотреть проект в полноэкранном режиме с видео- и аудиосопровождением, нажмите внизу справа кнопку open.

https://readymag.com/1263342

