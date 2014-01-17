Школа тележурналистики Интерньюс пройдет в Оше
Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет конкурс на участие в Школе тележурналистики для начинающих корреспондентов и операторов-монтажеров, работающих в телекомпаниях на юге страны.
Тренинги пройдут в Оше с 9 по 15 декабря 2019 года.
Школа тележурналистики – это базовый курс для тех, кто хочет получить реальные практические умения и навыки для работы на телевидении.
Обучение бесплатное и будет вестись на кыргызском и русском языках.
Тренеры: Ибрагим Хасан-Ахунов, Марс Тулегенов, Элима Джапарова и Курманбек Макешев.
В программе:
- жанры на ТВ;
- инструменты ТВ;
- основы съемки и монтажа;
- элементы сюжета;
- виды сюжетов;
- источники информации;
- техника речи;
- техника интервью.
Участниками Школы тележурналистики могут стать начинающие журналисты и операторы телекомпаний Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана.
Для участия в конкурсе необходимо:
- заполнить онлайн-заявку до 17.00 18 ноября этого года;
- пройти собеседование в режиме онлайн (Skype). О времени собеседования отобранные участники будут извещены дополнительно;
- представить резюме (СV);
- представить письмо руководителя СМИ о возможности участия претендента пройти всю недельную обучающую программу от начала до конца (форма письма здесь).
За дополнительной информацией обращайтесь к координатору Тренингового центра Элиме Джапаровой (edzhaparova@internews.org) или к офис-менеджеру Представительства Интерньюс в КР Саламат Исмакеевой по электронной почте sismakeeva@internews.org либо по тел. 0 (312) 98-68-80.
ВНИМАНИЕ! Проживание и питание участников из Баткена и Джалал-Абада организаторы берут на себя.
Для участия в Школе тележурналистики требуется полная занятость на тренингах в течение семи дней. Если вы не уверены, что сможете обучаться в таком режиме, не заполняйте заявку.
Кыргызча
Фото internews.kg