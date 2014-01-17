Школа тележурналистики Интерньюс пройдет в Оше

Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет конкурс на участие в Школе тележурналистики для начинающих корреспондентов и операторов-монтажеров, работающих в телекомпаниях на юге страны.

Тренинги пройдут в Оше с 9 по 15 декабря 2019 года.

Школа тележурналистики – это базовый курс для тех, кто хочет получить реальные практические умения и навыки для работы на телевидении.

Обучение бесплатное и будет вестись на кыргызском и русском языках.

Тренеры: Ибрагим Хасан-Ахунов, Марс Тулегенов, Элима Джапарова и Курманбек Макешев.

В программе:

жанры на ТВ;

инструменты ТВ;

основы съемки и монтажа;

элементы сюжета;

виды сюжетов;

источники информации;

техника речи;

техника интервью.

Участниками Школы тележурналистики могут стать начинающие журналисты и операторы телекомпаний Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана.

Для участия в конкурсе необходимо: заполнить онлайн-заявку до 17.00 18 ноября этого года;

пройти собеседование в режиме онлайн (Skype). О времени собеседования отобранные участники будут извещены дополнительно;

представить резюме (СV);

представить письмо руководителя СМИ о возможности участия претендента пройти всю недельную обучающую программу от начала до конца (форма письма здесь).

Форма онлайн-заявки

За дополнительной информацией обращайтесь к координатору Тренингового центра Элиме Джапаровой (edzhaparova@internews.org) или к офис-менеджеру Представительства Интерньюс в КР Саламат Исмакеевой по электронной почте sismakeeva@internews.org либо по тел. 0 (312) 98-68-80.

ВНИМАНИЕ! Проживание и питание участников из Баткена и Джалал-Абада организаторы берут на себя.

Для участия в Школе тележурналистики требуется полная занятость на тренингах в течение семи дней. Если вы не уверены, что сможете обучаться в таком режиме, не заполняйте заявку.

Фото internews.kg