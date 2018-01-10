СМИ и глобальные тенденции. Взгляд ЮНЕСКО

ЮНЕСКО подготовило обзорный доклад «Глобальные тенденции в области свободы выражения мнений и развития средств массовой информации».

В нем отмечается, что, несмотря на невиданное расширение доступа людей к информации, поляризация политической жизни и развитие технологий способствовали стремительному распространению языка ненависти, женоненавистнических высказываний и информационных вбросов (фейковых новостей), что нередко приводило к несоразмерному ограничению свободы выражения мнений.

Продолжает расти количество стран, в которых журналисты становятся жертвами физических посягательств и словесных оскорблений. Это ставит под вопрос саму возможность донесения ими новостей и иной общественно значимой информации до населения.

В контексте существующих сложных проблем в новом докладе представлен критический анализ последних тенденций, касающихся свободы, плюрализма и независимости СМИ, а также безопасности журналистов.

Уделив повышенное внимание вопросам гендерного равенства в СМИ, авторы доклада представили глобальное видение проблемы, что будет служить важным источником информации, необходимой государствам – членам ЮНЕСКО, международным организациям, группам гражданского общества, академическим кругам и обычным гражданам, для лучшего понимания изменений, происходящих в глобальном медийном пространстве.

Источник: ru.unesco.kz

Презентацию доклада на русском языке можно посмотреть ниже: