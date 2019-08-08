События в Кой-Таше. Челлендж для репортеров

СМИ Кыргызстана двое суток в экстремальном режиме освещали события, связанные с задержанием бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш, и последующие спонтанные выступления его сторонников.

В целом оперативная и слаженная работа профессиональных коллективов редакций помогла своевременному информированию общественности и пресечению слухов, предупредила нагнетание паники среди населения.

7 августа спецназ ГКНБ пытался штурмом провести задержание Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, но его сторонники оказали жесткое сопротивление.

8 августа вечером после долгих переговоров Алмазбек Атамбаев решил сдаться. Этому предшествовала спецоперация с блокировкой дорог и подъездов.

7-8 августа журналисты, работавшие в эпицентре событий, периодически сталкивались с проблемами отсутствия доступа к мобильной связи и интернету. Также прерывалось вещание эфирных телеканалов «Апрель» и «НТС», возникали проблемы с доступом к сайтам 24.kg и azattyk.org.

7 августа учредитель сайта 24.kg Асель Оторбаева официально сообщила, что ресурс с раннего утра подвергается массированной DDOS-атаке. Именно поэтому периодически читатели не могли зайти на сайт 24.kg и прочитать новости. К вечеру доступ к ресурсу наладился.

Сотовые операторы республики О!, MegaCom и Beeline официально прокомментировали, что не отключали связь в селе Кой-Таш, где проходило задержание бывшего главы государства. Причину плохой связи в компаниях объяснили возможной большой нагрузкой на сеть.

Самое главное, журналисты оказались беззащитными в зоне проведения спецопераций, большая часть работала без бронежилетов и касок. В первый день событий корреспондент ИА «24.kg» Аида Жумашева получила ранение в ногу резиновой пулей.

Телеканал «Апрель», учредителем которого является Алмазбек Атамбаев, на своем сайте опубликовал заявление, что 7 августа через 1,5-2 часа после штурма в резиденции в Кой-Таше он был отключен от эфира, в том числе еще 10 других каналов.

«Апрель» пропал также в сетке ведущих операторов интернет-телевидения. И тем не менее мы продолжали работать всю ночь. Прямой эфир шел в Facebook, на YouTube и в Instagram. В настоящее время эфирное вещание по-прежнему не восстановлено.

Телеканал «Апрель» расценивает это как факт неприкрытого подавления свободы слова в Кыргызстане. Мы призываем власти и президента Сооронбая Жээнбекова не позорить себя и возобновить работу всех телевышек страны», – говорится в заявлении.

ОсОО «Цифровые технологии», которому принадлежат передатчики, распространяющие сигнал «Апреля», заявило, что в Бишкеке вышел из строя передатчик.

Дмитрий Ложников, «Апрель»:

— То, что происходит сейчас с каналами, – это вопиющее нарушение прав граждан на получение информации. В первую очередь был отключен пакет частного мультиплекса. Это передатчики и сеть, совладельцем которой является, в частности, и телеканал «Апрель». Это та зона, в которую государство не имеет права вмешиваться в принципе. Кроме того, пострадали телеканалы, не связанные с политикой, пострадал частный бизнес, пострадали телезрители. Если сегодня эту ситуацию оставить без внимания, завтра точно так же нажатием кнопки начнут блокировать независимые сайты, затем лидеров мнений в социальных сетях, затем от свободы слова в Кыргызстане останутся руины.

По этой же причине прервалось вещание другого крупного телеканала «НТС».

Его директор Миржан Балыбаев сообщил, что «третий день сигнал телеканала «НТС» частично отсутствует в столице и Чуйской области». По его словам, в РТЦ сгорел кулер, его пытаются починить.

Это причина, почему нет сигнала некоторых частных телеканалов, вещающих с передатчиков ОсОО «Цифровые технологии». Однако сигнал по линии РПО РМТР присутствует, никаких отключений не производилось, все телеканалы в мультиплексе вещают.

В РПО РМТР сказали, что в Таласской области в результате технических неполадок – оборванного кабеля – в течение нескольких часов было прервано вещание телеканалов. Но к вечеру ремонтные работы завершились и вещание было восстановлено в полном объеме.

Также на своей странице в Facebook Миржан Балыбаев написал:

— 17 лет работаю на ТВ. За это время пережил пять физических атак на телеканалы, на которых я работал: два «налета» на «КООРТ», три «наезда» на «НТС». Моих коллег избивали, нам угрожали, отключали электричество, нападали во время съемок. Очень надеюсь, что такого больше не будет. Атамбаева арестовали. Меня беспокоит судьба коллектива телеканала «Апрель». В 2017 году «НТС» многого натерпелся от Атамбаева и Ко. Не всегда я согласен с тем, что показывается в эфире «Апреля». Однако всегда уважал и уважаю профессионалов. Дмитрий Ложников собрал сильную команду. Сейчас «апрелевцы» беззащитны как никогда. Надеюсь, у властей хватит мудрости не устраивать гонений на коллектив телеканала «Апрель».

По информации вещателей, сегодня зрители не могут смотреть следующие каналы:

«Кыргызстан»,

New TV – с прошлой недели,

«Керемет»,

«РТВ»,

«Рен ТВ»,

Nur TV,

«Ош пирим» – только через РПО РМТР,

«Седьмой канал»,

«НБТ»,

«Санат ТВ»,

«НТС» частично не показывает,

New TV и Nur TV исчезли сразу после скандала с показом видео про Бакиева.

8 августа после ареста Алмазбека Атамбаева нарушители общественного порядка перекрывали дороги, приставали к мирным гражданам, преследовали журналистов новостных изданий, освещавших события на центральной площади в Бишкеке.

Разгон митинга на площади Ала-Тоо После задержания Алмазбека Атамбаева на площади Ала-Тоо собрались сотни его сторонников. Примерно после часа начала митинга милиция разогнала протестующих с площади, но демонстранты продолжили беспорядки по улицам Бишкека: https://kloop.kg/blog/2019/08/08/live-popytka-zaderzhaniya-atambaeva-den-vtoroj/ Опубликовано Kloop Четверг, 8 августа 2019 г.

Kloop.kg заявил, что во время прямого эфира с митинга возле «Белого дома» неизвестные напали на сотрудников, пытаясь забрать камеры и телефоны. В журналистов «Апреля» кидали камни.

Атыр Абдрахматова, член ЦИК:

— Журналисты показали профессионализм. Благодаря четкой работе редакций, мобильной объективной разносторонней информации журналистов, их молниеносному опровержению домыслов и неподтвержденных данных, на мой взгляд, удалось сохранить стабильность и безопасность. Благодарю. Восхищаюсь каждым из вас. Отдельная благодарность операторам, водителям, которые всегда остаются за кадром, но находятся рядом с журналистом в зоне опасности.

Фото на превью «Азаттык»