Сотрудники Интерньюс в КР приняли участие в Global Media Forum в Бонне

Ежегодная международная конференция Global Media Forum (GMF) проводится в Бонне под эгидой медиакомпании Deutsche Welle начиная с 2008 года. Участие в ней принимают как представители СМИ и гражданского общества, так и политики со всего мира.

Нынешняя конференция прошла 27-28 мая в 12-й раз и собрала 2 тысячи участников из 140 стран. Из Кыргызстана на нее поехали восемь представителей медиаорганизаций.

Главная тема конференции 2019 года – вопрос перераспределения власти: глобальные перемены в вопросах власти, в политической, общественной и медиальной сферах, в том числе проблемы государственного контроля над СМИ и дезинформации в соцсетях.

Сегодня этот вопрос как никогда актуален и для медиа нашей республики, которые также втянуты в глобальные тренды и переживают переломный период в отношениях между СМИ, политикой и обществом.

На открытии конференции генеральный директор DW Петер Лимбург заявил, что популисты повсюду угрожают целостности Европы и контроль над информацией стал для них инструментом власти. Он высказал опасение, что политики распространяют свои собственные взгляды путем контроля над государственными СМИ или дезинформации в соцсетях.

Подробнее об открытии конференции смотрите по ссылке: www.dw.com/ru

«Свобода выражения мнений находится под угрозой», – подчеркнул Петер Лимбург.

Сотрудники Интерньюс в КР Назик Чекирова, Нарынбек Сариев и Бекзат Жээнбеков стали свидетелями вручения премии Deutsche Welle Freedom of Speech Award («За свободу слова») мексиканскому журналисту Анабель Эрнандес за ее вклад в борьбу с коррупцией и защиту свободы мнений у себя на родине.

Анабель Эрнандес – первая женщина, получившая эту премию, которая ежегодно с 2015-го вручается человеку или инициативе, продемонстрировавшим выдающуюся приверженность правам человека и свободе выражения мнений в средствах массовой информации.

Анабель Эрнандес, выступая с благодарственной речью перед участниками форума, отметила, что в новейшей истории журналисты часто сталкиваются с насилием.

«Сегодня я стою здесь перед вами. Однако за 10 лет, в течение которых я получала угрозы, более ста журналистов в моей стране были убиты из-за того, что выполняли свою работу», – сообщила она.

Статистика убийств журналистов превышает показатели в Афганистане, при том, что в Мексике нет войны.

При этом журналист заметила, что организованная преступность существует не только в мексиканских наркокартелях, но и за пределами Мексики, на предприятиях, в банках и на биржах.

Сегодня Анабель Эрнандес широко известна благодаря своим журналистским расследованиям о коррупции в правительственных кругах, наркоторговле и проституции.

Подробнее об этой премии читайте по ссылке: www.dw.com/ru

В рамках медийного форума прошло около 70 мероприятий, обсуждалось также будущее локальной журналистики. На одной из панелей были представлены положительные примеры того, как, несмотря на масштабный кризис, журналистика на местах может быть успешной.

Назик Чекирова, советник по бизнесу Интерньюс в КР, отметила актуальные повестку и содержание форума, где каждый участник может получить знания и навыки.

«Отдельное внимание уделено вызовам, стоящим перед медиа в эпоху цифровой трансформации. Речь идет о потребности в финансовой устойчивости медиа. Измерения на рынке, бизнес-план в медиа, обучение журналистов бизнес-навыкам – это необходимость», – сказала она.

На лекциях и семинарах, которые провели партнерские организации, речь шла о такой актуальной проблеме для Кыргызстана и отечественных медиа, как:

язык вражды;

проблемы мигрантов;

роль журналистских расследований.

Бекзат Жээнбеков, специалист по оценке и мониторингу Интерньюс в КР:

«Просто невероятно, когда ты из первых уст можешь узнать о медиасреде на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе! Все участники абсолютно открыты к диалогу!»

Одна из дискуссий была посвящена использованию искусственного интеллекта, который играет все большую роль в медийной сфере. Все более актуальным становится вопрос, как алгоритмы, боты и электронные переводчики влияют на работу масс-медиа и журналистов.

Фото Бекзата Жээнбекова.