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Советы по использованию бесплатных онлайн-приложений. Playbuzz

15 мая 19

Цифровая грамотность становится необходимостью не только для профессионалов в сфере медиа, но и для любого онлайн-пользователя, считающего себя продвинутым.

Советник Интерньюс в Кыргызстане по онлайн Валентина Галич в рамках проекта «Медиа-К» по поддержке независимости и устойчивости СМИ в республике два года проводит резиденции для ключевых партнеров.

Как эксперт по производству мультимедийных онлайн-форматов и практическому использованию онлайн-технологий и приложений, она создала тематический плейлист на своем You-Tube-канале

Полезные онлайн-инструменты. Просто, легко, бесплатно,

 

где делает видеоруководства по применению наиболее востребованных онлайн-сервисов. Эти инструменты могут быть полезны как в работе журналистов, блогеров, так и всех, кто активно работает в социальных сетях.

Сегодня предлагаем посмотреть:

Как сделать визуальное сравнение изображений на Playbuzz

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