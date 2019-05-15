Советы по использованию бесплатных онлайн-приложений. Playbuzz

Цифровая грамотность становится необходимостью не только для профессионалов в сфере медиа, но и для любого онлайн-пользователя, считающего себя продвинутым.

Советник Интерньюс в Кыргызстане по онлайн Валентина Галич в рамках проекта «Медиа-К» по поддержке независимости и устойчивости СМИ в республике два года проводит резиденции для ключевых партнеров.

Как эксперт по производству мультимедийных онлайн-форматов и практическому использованию онлайн-технологий и приложений, она создала тематический плейлист на своем You-Tube-канале

Полезные онлайн-инструменты. Просто, легко, бесплатно,

где делает видеоруководства по применению наиболее востребованных онлайн-сервисов. Эти инструменты могут быть полезны как в работе журналистов, блогеров, так и всех, кто активно работает в социальных сетях.

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Как сделать визуальное сравнение изображений на Playbuzz